Törvényt hoznának a bunkók ellen Franciaországban

Törvényjavaslatot nyújt be a szexuális zaklatás és nemi erőszak visszaszorítására Franciaország nemi egyenlőségért felelős minisztere. A jogszabálytervezet kiterjed arra is, hogy helyszíni büntetést szabnának ki a zaklató beszólogatásokért és a hasonló megbotránkoztató viselkedésért.

Marlène Schiappa közölte: munkacsoportot állítanának fel, amelyben politikusok rendőrökkel és bírókkal együtt dolgoznák ki, hogy milyen viselkedés minősül szexuális zaklatásnak. Úgy fogalmazott: a társadalomnak együtt újra kell definiálnia, hogy mi az, ami elfogadható, és mi nem.

A miniszter példaként említette a zaklatásra azt, amikor egy nőt több utcán át követnek, vagy többször felszólítják, hogy adja meg a telefonszámát. „Nagyon jól tudjuk, mi az a pont, ahonnan megfélemlítve érezzük magunkat” – mondta. Az efféle utcai zaklatás már több országban, így Portugáliában és Argentínában is illegálisnak minősül.

A francia törvényjavaslat kitér arra is, hogy akit gyermekként szexuális zaklatás ért, később is tehessen rendőrségi feljelentést, és szigorítanák a kiskorúakkal való szexuális visszaélések büntetését is. (BBC)