Szexuális zaklatással vádolják Steven Seagalt is

Ha nincs Woody Allen molesztási ügye, talán Hollywood legnagyobb botránya is elmarad

A Harvey Weinstein filmproducer elleni szexuális zaklatással kapcsolatos vádak elindíthattak végre valamit Hollywoodban, mert egyre többen mernek felszólalni, hogy valaki korábban zaklatta őket. Most Lisa Guerrero színésznő közölte, hogy Steven Seagal korábban szexuálisan zaklatta.

Guerrero azt mondja, 1996-ban Seagal a saját házába hívta egy szerepmeghallgatásra. A Tűz a mélyben című filmhez keresett embereket, és ebben nem csak a főszerepet játszotta, de a producere is volt. Guerrero a menedzsere egyik női asszisztensével ment, Seagal selyemköntösben fogadta őket.

Weinstein végleg elbukott, ki lesz a következő? Elárasztották az internetet a Weinstein üggyel kapcsolatos vallomások, napok óta ömlenek a hírességek nyilatkozai, akik korábban vele dolgoztak.

Seagal aztán este felhívta, hogy megkapta a szerepet, de menjen vissza éjjel egy privát meghallgatásra, egyedül. Guerrero nem ment, és nem is kapta meg a szerepet, csak egy jelenetben tűnt fel a filmben. Arról is beszélt, hogy Seagal a forgatáson is megpróbálta behívni az öltözőjébe.

Seagalt 1998-ban már Jenny McCarthy is szexuláis zaklatással vádolta, állítólag arra kérte, hogy vegye le a ruháit, majd sírva ment haza a forgatásról.