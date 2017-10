Lőgyakorlatot tartott Amerika a Koreai-félsziget felett

Ismét B-1B Lancer típusú amerikai stratégiai bombázók repültek át dél-koreai és japán harci gépek kíséretében a Koreai-félsziget fölött kedd éjszaka - tudatta szerdán a dél-koreai hadvezetés.

A szöuli tájékoztatás szerint az amerikai bombázókat a dél-koreai légierő F-15K típusú vadászgépei kísérték – írja az MTI.

Az amerikai hadsereg arról is beszámolt, hogy a bombázókat japán harci gépek is kísérték, és így ez volt az első közös amerikai-dél-koreai-japán éjszakai gyakorlat a Koreai-félsziget fölött. A dél-koreai vezérkar közleménye szerint a Lancerek lőgyakorlatot is végrehajtottak.

Ezzel párhuzamosan az amerikai haditengerészet azt is bejelentette, hogy a hétvégén megérkezett Dél-Koreába a Los Angeles osztályú Tucson atomtengeralattjáró.

A Koreai-félszigeten amiatt éleződött ki ismét a helyzet, hogy Észak-Korea több rakétát lőtt ki a Csendes-óceán irányába, valamint szeptember elején újabb, minden eddiginél nagyobb kísérleti atomrobbantást hajtott végre, saját bevallása szerint hidrogénbombával. Phenjan támadással fenyegette meg az Egyesült Államokat, mire válaszul Donald Trump amerikai elnök azt mondta: Észak-Korea olyan tűzzel és haraggal fog találkozni, amilyet még soha nem látott a világ.

Eszmecsere a Fehér Házban

Mindeközben Donald Trump amerikai elnök és vezető munkatársai helyi idő szerint kedd este megvitatták az Észak-Koreának adható lehetséges válaszokat.

A megbeszélésen – a Fehér Ház közleménye szerint – jelen volt James Mattis védelmi miniszter, Herbert McMaster nemzetbiztonsági tanácsadó és Joseph Dunford a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke.

Az elnöki hivatal nem bocsátkozott részletekbe, csupán annyit árult el, hogy az elnök és munkatársai megvitatták, milyen válaszlehetőségek vannak Észak-Korea bármely agresszív lépésére, vagy ha szükséges, hogyan lehet elejét venni annak, hogy Phenjan atomfegyverrel fenyegesse az Egyesült Államokat és szövetségeseit.

Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) a dél-koreai Yonhap hírügynökségre hivatkozva azt jelentette, hogy Donald Trump valószínűsíthetően ellátogat az Észak-és Dél-Korea közötti demilitarizált övezethez. A Fehér Ház nem erősítette meg az értesülést.

A Fehér Ház ugyanakkor bejelentette, Trump meghozta döntését az Iránnal kötött többhatalmi atomalku jövőjét illetően, ám ezt nem az előzetes terveknek megfelelően szerdán ismerteti, hanem valamikor a hét második felében. Akkor az elnök az Egyesült Államok új átfogó iráni stratégiáját vázolja majd fel.

Donald Trump egyébként kedden délután a Fehér Házban négyszemközt tanácskozott Henry Kissinger volt külügyminiszterrel, este pedig telefonon egyeztetett Theresa May brit miniszterelnökkel, aki megerősítette: Nagy-Britannia, európai partnereivel együtt, változatlanul elkötelezett a 2015-ben kötött iráni atomalku mellett, amely szerinte létfontosságú a térség biztonsága számára.

Kiemelt kép: Europress/AFP/South Korean Defence Ministry