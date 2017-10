Bevetik a Tornadókat az Iszlám Állam ellen

Ismét bevetésre indulnak az Iszlám Állam terrorszervezet ellen a német Tornado típusú katonai felderítő repülőgépek, ezúttal Jordániából - jelentette a német sajtó hétfőn.

A német hadsereilletékes parancsnoksága megerősítette az NDR 1 Welle Nord közszolgálati rádiónak, hogy hétfőn két Tornado szállt fel a jordániai al-Azrak támaszpontról.

A Bundeswehr katonáit júliusban kivonta a törökországi Incirlik bázisról, mert az ankarai vezetés megtagadta a német szövetségi parlament (Bundestag) képviselőinek, hogy meglátogassák őket.

A Bundeswehr most Jordániából fogja támogatni a terrorellenes szövetség légicsapásait Szíriában és Irakban 250 fős katonai kontingensével – igaz valamivel karcsúsított formában, hiszen a korábbi hat helyett, most csak négy Tornadót vetnek be, amelyek nagyfelbontású felvételeket szolgáltatnak a támadási célpontok kijelölésére. Egy géppár pedig Németországban marad tartalékként.

