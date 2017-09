Amerika nem ismeri el a kurd függetlenségi népszavazást

Mindenki nyugodjon le – üzente Tillerson külügyminiszter.

Az Egyesült Államok nem ismeri el az iraki Kurdisztánban szeptember 25-én tartott függetlenségi népszavazás eredményét – közölte pénteken az amerikai külügyminiszter.

Rex Tillerson a dokumentumban sürgette a szereplőket, hogy hagyjanak fel a fenyegetésekkel. Leszögezte: „az Egyesült Államok nem ismeri el az egyoldalú népszavazást”, és párbeszédre szólította fel az érintett feleket.

Washington álláspontja szerint a Kurdisztáni Regionális Kormányzat által megtartott hétfői referendum és az eredménye nem legitim.

Tillerson úgy fogalmazott: „továbbra is az egységes, szövetségi berendezkedésű, demokratikus és virágzó Irakot támogatjuk”. Hozzátette: az amerikai kormányzat nyugalomra int, és „minden érintett féltől, beleértve Irak szomszédjaitól is, azt kéri, hogy utasítsanak el minden egyoldalú intézkedést és erőszakot”. Sürgette a kölcsönös vádaskodások és megtorlásokkal történő fenyegetések befejezését is.

Az iraki kurdok szeptember 25-i népszavazásukon elsöprő többséggel támogatták egy független állam létrehozását. A referendum eredményét sem az iraki vezetés, sem a környező államok nem ismerik el, és végül Maszúd Barzani, a kurd autonóm területek elnöke bejelentette, hogy két évig „jegelik” a népszavazás eredményét.

Az Egyesült Államok már a népszavazás előtt többször jelezte, hogy nem ért egyet a referendum kiírásával, és kérte is a kurd vezetőket, hogy vonják vissza azt. Az amerikai elnök azonban – ellentétben Emmanuel Macron francia államfővel – még nem vette fel a közvetlen kapcsolatot Haider al-Abadi iraki kormányfővel. (MTI)