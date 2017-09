Mintha Orbán belekötött volna a nyugdíjasokba

Képzeljük el, mi történne, ha Orbán Viktor egyik nap kiállna a kamerák elé, és elkezdené egyszerre szidni a nagycsaládosokat, miközben azt is követelné, hogy a nejlonszatyros nyugdíjasokat ne engedjék be a boltokba.

Persze Donald Trump nem Orbán Viktor, hiszen Trump például szőke. Az is fontos különbség, hogy Orbánnal szemben Trump pénteken úgy érezte, hogy bele kell kötnie Amerika kedvenc sportágaiba és sportolóiba. Az egész az NBA-vel kezdődött, ami még rendben is lenne, hiszen a kosárlabda inkább a demokraták szórakozása.

Az amerikai kosárlabdában két kiemelkedően fontos ember van jelenleg: LeBron James és Stephen Curry.

Curry szombaton arra ébredt, hogy vagy 20 barátja írta meg neki, hogy bármi is lesz, mellette áll. Először fogalma sem volt, hogy mi történt, mert csak ezután látta meg Donald Trump tweetjét.

Szürreális

– mondta erre egy későbbi sajtótájékoztatón. Ez volt az a tweet:

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

Trump azt írja benne, hogy korábban a Fehér Ház meghívása megtiszteltetés volt. Steph Curry viszont hezitál, ezért a meghívást visszavonja.

A tweetre már LeBron James, Curry egyik legnagyobb vetélytársa válaszolt, ezzel:

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) September 23, 2017

Azt írja, azelőtt volt megtiszteltetés, hogy Trump megjelent volna, és egyébként is egy segg.

De Trump ekkor még mindig nem végzett Amerika kedvenc sportágaival. Ám a következő célpont sokkal váratlanabb volt. Egy pénteki kampánygyűlésen eszébe jutott, hogy az NFL csapattulajdonosainak ki kellene rúgniuk azokat a játékosokat, akik letérdelnek a himnusz alatt, majd borzasztó kínosan még egyszer megismételte, hogy

ki vagy rúgva!

Ami Trump egyik korábbi tévéműsorában a szlogenje volt. A letérdelés erős utalás. Azt, hogy a himnusz alatt letérdeljenek a játékosok, Colin Kaepernick, a San Fransisco korábbi irányítója kezdte el. Így tiltakozott azellen, hogy az amerikai rendőrök feketéket lőnek le, majd megússzák büntetésként felfüggesztéssel, vagy fizetett szabadsággal.

Kaepernick azt mondta, nem hajlandó olyan zászlót tisztelni, ami számára az elnyomás jelképe.

Az Egyesült Államokban megjegyzést tenni a zászlóra, vagy a himnuszra kemény dolog. Az amerikaiak annyira furcsán viszonyulnak a saját nemzeti jelképeikhez, hogy ha azt Európában csinálná bárki, azonnal lenacionalistáznák. A déli államokban simán megszokott az is, hogy az iskolákban a tanítás kezdete előtt esküt tesznek az amerikai zászlóra a tanulók.

A meccsek előtti himnuszéneklés pedig szintén nagyon hazafias dolog. Egyébként a századforduló környéke óta csinálják, sőt, már azelőtt kezdték, hogy az a hivatalos nemzeti himnusz lett volna.

Komoly hagyomány, és ami még fontosabbá teszi, hogy ez elsősorban a fehér középosztály hagyománya, ahogy az NFL is elsősorban a fehér középosztály sportja. Ez egyébként azért is érdekes, mert a játékosok kétharmada fekete.

Az NBA-ben ennél még magasabb a fekete játékosok aránya, így nagyjából mindenki észrevette a faji mellékzöngéket is Trump mondanivalójában. Amit Trump mondott, abban ugyanis – nem kimondva persze – benne volt, hogy az elsősorban fekete játékosok nem tisztelik azokat a jelképeket, amelyek elsősorban a fehér nézőknek fontosak.

Miközben a térdelésnek egyébként komoly politikai üzenete van, amelyet Trump egyszerűen a zászlóval szembeni tiszteletlenséggel cáfolna.

Ezután elszabadult a káosz, csapatok és tulajdonosok kezdtek el tiltakozni Trump ellen. Tiltakozott a Dallas Cowboys, az Atlanta Falcons, a Jacksonville Jaguars, a New England Patriots, a Philadelphia Eagles és a Washington Redskins tulajdonosa is, sőt, még az NFL vezetője, Roger Goodell is közleményt adott ki Trump ellen.

A legvisszafogottabb üzenet még mindig azoké a csapatoké volt, amelyek úgy döntöttek, egyben kihagyják a himnuszt, és az öltözőben maradnak, amíg el nem éneklik azt. Így nem vesznek részt az egész politikai vitában, és nem sértik meg a himnuszt sem.

A tiltakozás második szintje az volt, hogy a fent említett csapatok játékosainak nagy része egymás karjába kapaszkodva hallgatta végig a himnuszt: a játékosok így fejezték ki egységüket.

A helyzet a legdurvább talán Texasban, a hagyományosan egyik legrepublikánusabb államban volt. A Dallas Cowboys teljes csapata letérdelt a himnusz előtt, még a tulajdonos is.

Colin Kaepernick, akinek a térdelés gyakorlatilag tönkretette a karrierjét, nyert.

Végig azt szerette volna, hogy beszéljenek a feketékkel szembeni elnyomásról, ami az Egyesült Államokban még mindig létezik. Furcsa, hogy Kaepernick győzelméhez az kellett, hogy az Egyesült Államok elnöke szembemenjen vele.

Az pedig kicsit érthetetlen, hogy Trump miért pont az NFL-be rúgott bele. A futball Trump bázisának kiemelten fontos, és vannak olyanok, akik soha nem találkoztak volna Trump problémáival, ha nem a meccs előtti felvezetésben mondják el őket.

Kicsit az elnök is próbálta menteni a menthetőt, amikor az NFL után egyből a NASCAR-ra hivatkozott. Na, ez viszont már tényleg a Trump-bázis sportja, a fehér alsó-középosztályé. Trump szerint a NASCAR-pilóták soha nem lettek volna tiszteletlenek a himnusszal, és örült annak, hogy a tulajdonosok akár ki is rúgnák őket ilyesmiért. Itt egyelőre a tulajdonosok sem kezdtek el tiltakozni.

Pedig Trump sok támogatót veszíthetett ezzel az egésszel. Tom Brady, a jelenleg élő egyik legnagyobb irányító egészen idáig fontos Trump-támogató volt, az elsők egyike. Most még ő is azt mondta, nem érti az egészet, és nagyon bántó, hogy ez történt.

De miért történt az egész? Trumpnál ki tudja. De az biztos, hogy egy darabig senki nem arra figyel, hogy

Másodszorra sem sikerült átvinni a republikánus egészségügyi reformot,

és hogy bármikor atomkonfliktus törhet ki Észak-Koreával.

Szóval valamit mégis nyert Trump ezzel az egésszel.

Kiemelt kép: Getty Images/AFP/Christian Petersen