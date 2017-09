Észak-Korea: Amerika hadat üzent az országunknak

Az észak-koreai külügyminiszter New Yorkban azt nyilatkozta, hogy joguk van lelőni azokat az amerikai gépeket, amik közel repülnek az országukhoz.

Ri Yong-ho szerint Amerika hadat üzent Észak-Koreának ezzel az üzenetével:

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017