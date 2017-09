Senki sem érti, mit jelzett a kezével Harry herceg Melania Trump mellett

A legvadabb összeesküvés-elméletek kaptak szárnyra a találkozó után.

Először képviselte Melania Trump külföldön az Egyesült Államokat, az Invictus Games elnevezésű nemzetközi sportesemény megnyitóján Torontóban. Ez a first lady első önálló külföldi útja – számolt be az MTI.

Az Invictus Gamest, vagyis a „legyőzhetetlenek játékát” Harry brit herceg ötlete nyomán 2014-ben rendezték meg először, hogy a paralimpiához hasonló eseménnyel tisztelegjenek a sérült háborús veteránok előtt.

A herceg találkozott is a first ladyvel, amiről egy meglehetősen zavarba ejtő felvételt tettek közzé. Ezen az látható, ahogy Harry kezet ráz Melania Trumppal, közben a másik kezével egy ördögvillát formál, így tartja a zakóját másodperceken keresztül.

A videó miatt már terjednek is a legkülönfélébb összeesküvés-elméletek. Ezek közül több azt sugallja, hogy a herceg sátánista, és a gonosz pártján áll. A legvadabbak szerint pedig egyenesen ő lehet az antikrisztus – írja a The LAD Bible.A Daily Mail által megkérdezett testbeszéd szakértő szerint a first lady és Harry herceg is nagyon idegesnek mutatkozott a megbeszélésen. A királyi sarj egyfajta védekező pózt vett föl, ami aggodalomra adhat okot. Arra viszont nem tért ki, hogy a furcsa ördögvilla minek a jele lehet.

Az első, londoni játékok után tavaly Orlandóban rendezték a sporteseményt. Melania Trump döntése, hogy ő vezesse az amerikai delegációt, szóvivője, Stephanie Grisham szerint a first lady „rendkívüli tiszteletét” tükrözi, melyet „az amerikai katonák kemény és áldozatos munkája, bátorsága iránt érez”.