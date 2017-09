A kapucnijával akasztotta fel magát véletlenül a kilincsre, meghalt egy négyéves kisfiú Angliában

Tragikus baleset áldozata lett a négyéves Maison Hirstle. Az angol kisfiú egy enyhe fertőzés miatt nem ment óvodába, de könyörgött az apjának, hogy kimehessen az udvarra játszani az ötéves bátyjával, Prestonnal.

A kisfiú aztán be akart rohanni valamiért, de a pulóvere kapucnija beleakadt a társasház nehéz bejárati ajtajának kilincsébe. A pulóver a gyermek nyakára szorult és megfojtotta. Az eset még 2016. októberében történt, az Anglia északi részén fekvő Scarboroughban. A hivatalos vizsgálat most zárult le az ügyben, és azt állapította meg, hogy egy nagyon szokatlan, tragikus baleset történt. A kisfiún nem voltak sérülések, vagy nyomok, amik erőszakos halálra utaltak volna.

Rafal Twardowski, a 32 két éves szomszéd elmondta, hogy aznap délután kettő körül ért haza, egy barátja is vele volt. Az udvaron, ahogy máskor is, ha jó idő volt, több gyerek játszadozott. Amikor ő és a barátja be akartak menni a házba, érezték, hogy az ajtót valami blokkolja belülről. Aztán megláttak a túloldalon egy apró lábat.

Kiabálni kezdtek, és teljes erejükből az ajtónak feszültek. Sikerült annyira kinyitniuk az ajtót, hogy bepréseljék magukat a házba. Ekkor látták meg a kapucnijánál felakasztott kisfiút, akinek már teljesen elszürkült a szája. Mentőt hívtak, és megpróbálták újraéleszteni a gyereket, de akkor már késő volt.

A meghallgatáson felszólaló szülők még ma sem értik, hogyan történhetett ilyesmi éppen az ő kisfiukkal. Az apa elmondta, hogy mint rendesen, eleinte az erkélyről nézte az udvaron játszó gyerekeket, de átment hozzá aznap az idősebb, 16 éves fia, ezért félórára bement a lakásba. A kisebbek mindig az udvaron játszottak, és ki-be rohangáltak a bejárati ajtón, senki sem gondolta, hogy bármi bajuk eshet. A férfi hozzátette, hogy amíg él, minden nap magát fogja okolni a tragédiáért.

