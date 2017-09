Legalább 15 halálos áldozata van a Maria hurrikánnak

Mint korábban megírtuk, lecsapott Dominikára a Maria hurrikán: a vihar gyakorlatilag szinte “telitalálta” a Kis-Antillákhoz tartozó 72 ezer lakosú Dominikai Közösséget, volt brit gyarmatot, amely 1978-ben nyerte el függetlenségét. A vihar végigsöpört rajta, és jelenleg Puerto Rico és a Virgin-szigetek felé tart, amelyek még nem álltak talpra az Irma hurrikán pusztítása után.

A szél leszakította Roosevelt Skerrit miniszterelnök házának tetőszerkezetét is.

– írta Twitter-üzenetében a kormányfő.

A kormányfő csütörtökön közölte: a Maria hurrikánnak már legalább 15 halálos áldozata van, 20 személyt pedig eltűntként tartanak számon.

BREAKING: Prime minister of Dominica says at least 15 people are dead, 20 missing on Caribbean island after Hurricane Maria.

— The Associated Press (@AP) September 21, 2017