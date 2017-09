Íme a Keresztény Állam, az orosz szélsőjobboldaliak terrorszervezete

Az Iszlám Állam valamennyire mindig a saját imidzséből élt. A szervezetet simán két részre lehet osztani, létezik egyrészt az Iszlám Állam mint konkrét szervezet, és ez az, ami most súlyos veszteségeket szenved Szíriában és Irakban.

Ezek kívül viszont ott az Iszlám Állam mint franchise, ami nagyon nehezen szűnik majd meg. Ennek a nevében – és az erős brand hatására – követtek el Európában terrorcselekményeket különböző radikalizálódott sokadgenerációs bevándorlók.

Az Iszlám Állam brandje annyira erős, hogy még az ellenállás is erre támaszkodik. Oroszországban ugyanis megszületett a Keresztény Állam – Szent Rusz nevű terrorszervezet.

Illetve állítólag nem most született, az alapító azt mondja, már 2010 óta létezik, de most került be először igazán a hírekbe.

Cárok és balettáncosok

A szervezet januárban levelet küldött a Matilda nevű új orosz film készítőinek. A film valószínűleg ki fogja akasztani a kevésbé radikális orthodoxokat is, mert arról szól, hogy II. Miklós cárnak még koronahercegként romantikus kapcsolata volt egy Matilda Kseszinszkaja nevű balettáncossal.

(Bárcsak érteném, mi a kapcsolat az orosz cárok és a balettáncosok között. A legutóbbi két orosz cár, II. Miklós és Vlagyimir Putyin is balettáncosokkal tartott fent félig titkos kapcsolatot.)

A viszony azért akasztja ki annyira az ortodoxokat, mert II. Miklóst az orosz ortodox egyház kanonizálta. Egy házasságon kívüli kapcsolat így személyes sértés az egyház számára. Bár II. Miklósra viszonylag sok rosszat lehet mondani Raszputyintól az első világháborún keresztül a cári család bukásán át a kommunizmus győzelméig, de minden írott hagyaték szerint kifejezetten szerette feleségét, Alekszandra Fjodorovnát. A balettáncossal fenntartott kapcsolatát az esküvő után beszüntette.

Keresztény Állam

De térjünk vissza a Keresztény Államra. A szervezet levélben fenyegette meg a film készítőit és a mozikat is, amelyek azt tervezik, hogy lehozzák a filmet. Az orosz terrorizmus malmai elég lassan őrölnek, így a fenyegetésből sokára lett valódi erőszak.

De az elmúlt két hétben több Molotov-koktélos támadás is történt a film miatt.

Szentpéterváron Molotov-koktélt dobtak a film rendezőjének, Alekszej Ucsitelnek az irodájára, Moszkvában két autót gyújtottak fel az ügyvédje irodájának közelében. Szeptember negyedikén az egyik Matildát vetíteni akaró mozi előtt gyújtottak fel egy autót Jekatyerinburgban, de a tűz átterjedt a mozira is.

Szeptember 12-én Oroszország legnagyobb mozihálózata bejelentette, hogy nem vetíti le a filmet, mert félti a nézőik biztonságát.

De ilyenkor felmerül a kérdés: pontosan micsoda a Kerersztény Állam – Szent Rusz, ha eddig nem is hallottunk róluk? Ucsitel azt állítja, hogy az FSZB azt mondta neki, ilyen nevű szervezet nem létezik, ezért névtelen szélsőségesek ellen nyomoznak a támadás miatt.

De a szervezet vezetője megszólalt a Szabad Európa Rádiónak. Alekszandr Kalinyin azt állítja, a Keresztény Állam 2010 óta létezik, bár ennek semmi nyoma. Azt is állítja, hogy 350 tagjuk van 240 városban, de erre sincs bizonyíték.

A 33 éves Kalinyin Lipeckben él, Moszkvától félezer kilométerre délre. Korábban arról volt ismert, hogy 2012 óta elég radikális keresztény videókat tölt fel a Youtube-ra. Többek között egy olyat is, amelyben elmondta, hogy egy halálközeli élmény miatt tért meg a kereszténységhez (ezt azóta törölte).

Kettős játék

A szervezet másik ismertebb tagja Miron Kravcsenko, és innentől lesz még meglepőbb a történet. Kravcsenko ismert szélsőjobboldali, A VKontaktén (az orosz Facebook) olyan csoportok adminisztrátora, mint a Fasiszta Európa. Ennél még sokkal érdekesebb, hogy Kravcsenko először Ukrajnában tűnt fel, ahol egy putyinellenes orosz csoportot szervezett. Akkor azt mondta, Oroszország és Ukrajna konfliktusában mindkét oldalon szeretne harcolni.

A Keresztény Állam mindkét vezetője kijelentette már korábban, hogy a Matildát sértőnek tartják az egyházra és II. Miklósra nézve is, de azt tagadták, hogy bármi közük lenne a támadásokhoz. Sőt Kalinyin még arról is beszélt, hogy névtelen levelet kapott egy hamarosan kezdődő információs hadjáratról.

A Matilda elleni vádak Magyarországról viccesnek tűnhetnek, de Oroszországban nem azok. 2013 óta bűncselekmény mások vallását megsérteni, ezért Putyin kormánypártjának több képviselője is felszólalt a film ellen.

Putyin jóideje az európai szélsőjobb példaképe lett, ha kereszténységről van szó. Sőt belföldön is sokan vádolják azzal, hogy a korábban említett 2013-as törvény, valamint a melegpropaganda terjesztéséről szóló másik törvény (ami a gyakorlatban inkább csak a homoszexualitást tiltja be) erős lendületet adott a szélsőséges keresztény szervezeteknek.

A Kreml a támadások után látványosan kiállt a film rendezője mellett, és név szerint is elítélte a Keresztény Államot. Dmitrij Peszkov, Putyin szóvivője kijelentette, hogy

Ilyen regisztrált szervezet nem létezik,

de együttműködnek az Igazságügyi Minisztériummal az ügy felderítésének érdekében.

Az ortodox egyház valamennyire megpróbálta magától eltávolítani a szervezetet, bár az orosz patriarchátus korábban is lelkes támogatója volt Putyinnak, ha nacionalizmusról van szó. Most sem Kirill pátriárka szólalt fel személyesen, csak a szinódus, Kirill hivatalának szóvivőjét küldték ki, hogy ítélje el a szélsőségeseket.

Fotó: AFP/Joel Saget