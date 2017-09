Nyolc hónapon át kereste a családja a férfit, akinek holtteste mindvégig egy teherautóban volt

Nyolc hónapon át nem adta fel a reményt a Kansas Cityből, januárban eltűnt, 53 éves Randy Potter családja. A férfi szerettei az első perctől részt vettek a keresésben. Átkutatták a város parkjait, és összes olyan helyet, ahol Potter elvileg megfordulhatott, még egy magánnyomozót is felbéreltek. Azon a helyen is jártak, ahonnan végül a férfi holtteste előkerült, de akkor nem találták meg.

„Szinte megöl, hogy az első héten is megtalálhattuk volna” – nyilatkozta a Washington Postnak Carolina, Potter felesége.

Randy erősen bomló holttestét a férfi furgonjában találták meg a rendőrök, Kansas City repterének parkolójában, szeptember 12-én, miután a fura szag miatt a helyszínre hívták őket. A férfi minden jel szerint öngyilkosságot követett el.

Potter családja dühös és felháborodott, amiért a hatóságok cserben hagyták őket. Nicole, a férfi lánya azt nyilatkozta, undorító belegondolni is abba, hogy mi történt az apja testével a hosszú hónapok alatt, különösen a nyári forróságban.

Carolina, aki légi-utaskísérőként dolgozik, azt mondja, ő többször járt a 25 ezer helyes parkolóban, amikor a férje eltűnt, de a reptéri hatóságok azt mondták neki, ha férje autója ott lenne, már biztosan megtalálták volna. A nő igazat adott nekik, hiszen korábban részletes leírást adott a férfi furgonjáról, és rendszámát is megadta a rendőrségnek.

A család John Underhill magándetektívnek is azt mondta, hogy ne vesztegesse az idejét a reptér környékén, mert az ottaniak úgyis megtesznek ott mindent, amit csak lehet. A nyomozó több mint hatezer kilométert járt be teljesen feleslegesen, míg Pottert kereste. Underhill azt mondja, nagyon megbánta, hogy megbízott a reptér biztonsági szolgálatában. Szinte minden nap elment a reptér mellett, és úgy hiszi, ha csak egyszer is bement volna, hogy maga ellenőrizze a parkolót, megtalálta volna a furgont.

Potter felesége és lánya közben végig reménykedtek, hogy a férfi élve kerül elő. Most azt szeretnék elérni, hogy soha másnak ne kelljen átélnie mindazt, amin ők keresztülmentek. Válaszokat várnak a hatóságoktól, hogy hogyan hagyhatták ennyire cserben őket.

Egyelőre csak a repülőtér adott ki közleményt. Azt írják, hogy minden együttérzésük a családé, és az összes érintett bevonásával ki fogják vizsgálni a történteket.