Donald Trump becenevet adott Kim Dzsongunnak

Egy jó elnök hétvégén sem pihen, nincs ez másként Donald Trumppal sem. Ahogy tőle már megszokhattuk, napjában többször Twitter-oldalán reagál a világ eseményeire és számol be sűrű teendőiről, az esetek többségében a maga nyers stílusában.

Vasárnap arról számolt be közösségi oldalán, hogy szombaton Észak-Korea sorozatos rakétatesztjeiről tárgyalt a dél-koreai államfővel.

Mint írta:

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad!

