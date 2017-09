Imádja a világ a láncfűrészes apácát

Florida után Georgia és Dél-Karolina államokon is végigsöpört a bivalyerős hurrikánból trópusi viharrá szelídült Irma. Ahol már megkezdődött a kárelhárítás, feltűntek a hivatásos mentőcsapatok szokásos egyenruhái. És feltűnt mellettük egy hasonló helyzetekben meglehetősen furán ható egyenruha is: egy apácáé.

🎥 of Sister Margaret Ann in action. Thank you to all of our neighbors that are working together to get through this! We are #MiamiDadeStrong pic.twitter.com/5tG6nzk7Ye

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) 2017. szeptember 12.