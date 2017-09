Irma elvonulóban, de a fosztogatók rabolnak, ahol tudnak

Több rablást és fosztogatást is lefilmeztek a hurrikán sújtotta déli amerikai államban. A rendőrség minden elkövetőnek börtönt ígér.

Már csak az 1-es kategóriát éri el az Irma nevű, trópusi viharrá szelídült egykori hurrikán. A károk is mérséklődnek, ahogy északnak halad, de a következmények Floridában maradnak. Az áradások és szél okozta károk mellett a fosztogatók okoznak még sok gondot a hatóságoknak.

A Daily Mail arról ír, eddig 32 embert tartóztattak le fosztogatás miatt az államban, zömüket Miamiban. Az egyik legsúlyosabb eset Orlandóban történt, ahol egy sportboltba törtek be páran, hogy fegyvereket szerezzenek, de a SWAT kommandósai mentek ki értük. Egy kivétellel megadták magukat, az az egy elbarikádozta magát odabent. Végül némi taktikai gázzal megadásra késztették őt is.

Sokkoló videók is készültek épp fosztogató bandákról, akik zárva lévő üzletekbe vagy evakuált magáningatlanokba törtek be. Olyan esetekről is beszámoltak, hogy valamelyik közműszolgáltató embereinek adták ki magukat rablók, majd bejutva a házba fegyvert szegeztek a lakókra és követelték az értékeket.

Dél-Floridában valamiért mindegyik banda sportboltokat akart kifosztani, egy nagyobb csoportot le is filmeztek eközben. Az egyik akció eldurvult, a kiérkező rendőrök meglőttek egy fosztogatót, 12-t elfogtak. Egy másik lövöldözős történet is volt, Fort Lauderdale-ben egy betörő tinit lőtt meg egy rendőr. A sérülései nem életveszélyesek.

Szintén a városban készült felvétel egy tucatnyi méretű csoportról, amelyik a Simon’s Sportswear sportüzletbe tört be. St. Petersburgben egy család ért arra haza, hogy kirámolták a házukat. És még sokáig sorolja a cikk a letartóztatásokat, kifosztásokat.

A rendőrség mindenesetre közölte, nem tolerálják a fosztogatókat, és mindenki, akinek ilyesmin kár az esze, fel kell rá készülnie, hogy a börtönben köt ki, pláne katasztrófa idején.