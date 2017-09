Több mint száz rab szökött meg Irma segítségével

A most éppen Floridára lecsapó hurrikán hatalmas károkat okozott a Karib-térségben, Kubán is több várost letarolt, rengeteg embernek kellett elhagynia az otthonát. Irma azonban olyan bajt is okozott a szigetvilágban, amire kevesen gondoltak előzetesen: például fegyencek szöktetésében is bűnrészessé vált. A Sky News információi szerint a brit Virgin-szigeteken a hatalmas erejű szél annyira megrongált egy börtönt, hogy több mint száz rabnak sikerült kiszabadulnia. A pontos létszámot még nem lehet megmondani, de valahol 100 és 120 közé teszik. Az intézményben összesen 200 fegyencet tartottak fogva.

Az egyik helyi lakos szerint a fegyveres őrök először feltartózatták a menekülő rabokat, de aztán elengedték őket. A hurrikán összesen több mint egymilliárd fontnyi (336 milliárd forintnyi) kárt okozott a Virgin-szigeteken. Az Egyesült Királyság bejelentette: a saját állományából küld rendőröket, hogy segítsék a károkat enyhíteni és visszaállítani a rendet.

Sky Sources: between 100-120 prisoners have escaped from a prison on the British Virgin Islands after it was partially destroyed by Irma

