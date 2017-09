Tűzgolyóként ért földet a repülőgép Walesben

“Masszív robbanással” ért földet egy repülő egy walesi reptéren – írja a Sun. A gwyneddi Caernarfon Airport forgalmát leállították a légibaleset miatt. A szemtanúk csak egy nagy tűzgolyót láttak a földnek csapódni, a roncsokból most is nagy füst száll fel.

Officers are currently dealing with an incident at #Caernarfon Airport with colleagues from Ambulance & Fire. More details as we get it

— North Wales Police (@NWPolice) September 6, 2017