Tizenöt szövetségi állam beperelte Trumpot

Az Egyesült Államok tizenöt szövetségi állama és a főváros, Washington DC pert indít Donald Trump elnök ellen a bevándorló fiatalokat a kitoloncolástól védő DACA-program megszüntetése miatt.

A keresetet New Yorkban nyújtották be, a döntést elsőként az északnyugati Washington állam főügyésze, Robert Ferguson jelentette be szerdán.

A perelő államok között van Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, Delavár, Pennsylvania, Virginia, Észak-Karolina, Új-Mexikó, Oregon, Illinois és Hawaii.

A 2005-ben Barack Obama által elnöki rendelettel bevezetett – és a gyermekként illegális bevándorló szüleik által az Egyesült Államokba hozott fiatalok kiutasítástól való védelmét biztosító – program megszüntetését kedden jelentette be Jeff Sessions igazságügyi miniszter.

A program megszüntetését a demokraták egyhangúlag elutasították, a republikánusok viszont megosztottak. Paul Ryan házelnök szerdán ismét leszögezte: egyetért az elnök döntésével és teljes mértékben együttműködik majd vele az új bevándorlási törvény kimunkálásában.

(MTI)

Kiemelt kép: AFP PHOTO / NICHOLAS KAMM