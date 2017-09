Ezeken a videókon látszik igazán, mekkora pusztítást végzett az Irma hurrikán

Áthaladt szerdán a francia Antillákon a valaha feljegyzett legerősebb hurrikán, az Irma – jelentette a francia meteorológiai szolgálat. A Meteo France tájékoztatása szerint a hurrikán mintegy ötven kilométer átmérőjű “szeme” másfél órán át tartózkodott Saint-Barthélemy szigete felett, majd Saint-Martinre csapott le.

– hangsúlyozta a Météo France. A tenger “szélsőséges erővel hullámzott” a partoknál, és az alacsonyan fekvő tengerparti területeket teljesen elborította.

A legerősebb, ötös kategóriába sorolt Irma széllökéseinek sebessége a francia Antillákhoz közelítve elérte az óránként 360 kilométert a meteorológusok mérései szerint.A két szigeten most először haladt át egy hurrikán szeme, ilyen erős hurrikán még soha nem csapott le a térségre. A riasztás a legmagasabb szintű volt, ami azt jelenti, hogy a teljes lakosságot biztonságba helyezték.

Annick Girardin, a francia tengerentúli területek minisztere azt közölte, hogy már most nagyon jelentősek a hurrikán által okozott károk.

Korábban a kormány “erős aggodalmának” adott hangot amiatt, hogy a két szigeten mintegy hétezer ember nem akart biztonságos helyre vonulni a hurrikán érkezése előtt. “Nagy a félelem” miattuk – mondta a tárcavezető, de áldozatokról és sérültekről egyelőre nem érkeztek hírek. A belügyminisztérium azt közölte, hogy nem tudnak emberi veszteségről.

Annie Laubies, a két sziget prefektusa kedden azt mondta, hogy 11 ezren élnek a kockázatos térségben, s arra kérte őket, hogy “azonnal induljanak, mert az életük van veszélyben”. A prefektus emlékeztetett arra, hogy az állam “teljes mozgósítást” rendelt el, minden anyagi és emberi eszköz rendelkezésre áll, egy vízszállító hajót azonnal a szigetre tudnak küldeni, ha szükséges.

Guadeloupe szigetétől, ahol szintén riasztást adtak ki, távolabb haladt el a hurrikán szeme, de ott is óránként 100 kilométeres erősségű széllökéseket mértek, heves esőzés volt és a tengeri viszonyok “nagyon veszélyesek” a meteorológiai intézet szerint.

Utoljára közel harminc éve, 1988-ban a Gilbert nevű hurrikán jelentett hasonló fenyegetést a térségre.Az Irma a jelentések szerint óránként 22 kilométeres sebességgel halad tovább az előre jelzett nyomvonalon a Virgin-szigetek felé, s az esti órákban érheti el Puerto Ricót, a Dominikai Köztársaságot, majd Haitit, Kubát, és valószínűleg pénteken Floridát. Az Irma hatalmasabb mint a Texasra és Louisiane-ra a közelmúltban lecsapó Harvey, amelynek legalább 42-n estek áldozatuk és több mint 100 milliárd dollár volt az anyagi kár.

Extreme conditions in St Martin currently as it’s being affected by #HurricaneIrma dangerous out there. RT: FB #Irma pic.twitter.com/YYcSq5NWZ3

— Dave Peter (@dave1020) 2017. szeptember 6.