Azt hiszem, megtettem – mondta a rendőröknek a férfi, aki a barátnője élettelen teste mellett ébredt

Egy férfi nyugtalanul, zihálva hívta fel a 911-es segélyhívót, majd tagoltan a következő mondatokat ismételte el:

Azt hiszem, megtettem, megöltem a feleségem.

Az operátor összezavarodottan megkérdezte, hogy ezt hogyan érti, mi történt a feleségével. Matthew Phelps állítása szerint volt egy álma, amiből felkelve azt látta, hogy a felesége a földön fekszik holtan.

Tiszta vér vagyok, van mellettem egy kés az ágyban, és azt hiszem, hogy én tettem.

– zárta a bejelentést a férfi, akit rövid időn belül el is kaptak a raleigh-i rendőrök. Mikor a hatóságok az Észak-Karolinában található családi házhoz értek, a férfi már várta őket, nem tanúsított ellenállást.

Phelps a nyilvánosságra hozott felvételen hallhatóan sokkot kap, valószínűleg tényleg váratlanul érte a látvány, amit az álmából felkelve látott. A hanganyagból az is kiderült, hogy lefekvés előtt köhögés elleni gyógyszert vett be, majd elaludt. A férfi összeomlott, azt ismételgette, hogy több gyógyszert vett be a kelleténél.

Az operátor többször is azt tanácsolta Phelpsnek, hogy ellenőrízze le, hogy biztosan nem lélegzik-e a felesége, de a férfi pánikolva csak annyit mondott, hogy nem mozog.

Minden csupa vér, istenem, nem ezt érdemelte.

mondta Phelps, akinek a feleségét a mentők gyorsan kórházba szállították, de már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Phelps-t pénteken letartóztatták, gyilkossággal vádolják.

