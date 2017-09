Menekült gyerekeket fogadna be az olasz sziget, hogy ne zárják be az iskoláját

Migráns gyerekeket fogadna be egy elnéptelenedőben lévő kicsiny dél-olaszországi sziget, hogy ne kényszerüljön bezárni egyetlen iskoláját, ahol mindössze két gyereket írattak be a most kezdődő tanévre.

A szigeten nincs elég gyerek ahhoz, hogy nyitva tartson az iskola – mondta Ventotene polgármestere, Gerardo Santomauro, aki szerint az elvándorlás miatt van egyre kevesebb gyermek a Nápolytól 76 kilométerre fekvő szigeten. Idén még két gyerek kezdi meg az iskolát a 11-14 éves korosztályban, a következő két évben azonban nem lesz egyetlen iskolás sem Ventotene szigetén, hacsak nem érkezik utánpótlás. A polgármester bízik abban, hogy a körzeti iskolaszék erre a tanévre még jóváhagyja az iskola működtetéséhez – tanároknak a szárazföldről való szerződtetéséhez – szükséges pénzt, 2018-ra azonban 10-15 kísérő nélküli migráns gyereket vagy kisgyerekes családokat fogadnának be, hogy továbbra se kelljen bezárni az iskolát. A 300 lakossal rendelkező sziget több bevándorlót már nehezen tudna befogadni – mondta a polgármester. Ha bezárják a helyi iskolát, a legközelebbi iskola kétórányi kompútra lenne a szárazföldön. A dpa német hírügynökség szerint Ventotene szigetét az Európai Unió bölcsőjeként tartják számon, mert száműzött antifasiszták a II. világháborúban itt fogalmaztak meg egy kiáltványt az európai egységről. (MTI, kiemelt kép: Thinkstock) 24 hu vissza a címlapra

