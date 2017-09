Trump megint katasztrófát nézett, ismét belekötöttek a mondandójába

Boldog családokat látott a hurrikán sújtotta vidéken az amerikai elnök.

Mindig ezer meg ezer szempár szegeződik az amerikai elnökre – legyen akárki -, amikor egy katasztrófa sújtotta övezetbe látogat. Nincs ez másképp Donald Trumppal sem, aki a Harvey hurrikán pusztítását nézte meg másodszor. Nyilatkozott is utána a CBS Newsnak, sajnos ismét elég furát:

jól mennek a dolgok… A családok boldogak. Amilyen kemény ez volt, ez csodálatos dolog.

A szavaival nem mindenki volt elégedett, nehéz boldog családokról beszélni a Sandy utáni legdurvább hurrikán után. A houstoni evakuációs központban Trump is segített ételt osztani, de ott is csupa pozitív szavakat használt, ami talán fel is dobhatta az akár otthonukat is elvesztett családokat, de azokat nem valószínű, akik az 50 elhunyt egyikét gyászolják.

(Daily Dot)