Még fel sem oszlott Harvey, máris itt a következő hurrikán

Az Irma hurrikán most a Zöld-foki-szigeteknél van, de már kettes erejű. Akár az USA-t is telibe csaphatja.

Talán a Sandy óta nem lehetett látni az Egyesült Államokban annyira pusztító hurrikánt, mint a Harvey, ami a múlt héten csapott le a texasi partvidékre, majd amentén mozgott északkeletre. Először az óriási, a 250 km/órát is meghaladó szél okozott katasztrófát, aztán pedig a hatalmas mennyiségű eső. Jellemző, hogy a többmilliós Houstonra egy hét alatt egy évnyi csapadék hullott, a fél város víz alatt van. Még vége sincs a már 33 áldozatot követelő Harvey hurrikánnak, már itt is a következő: az AFP híre szerint az Irma névre keresztelt ciklon most jött létre a keleti Atlanti-óceánon.

#BREAKING Category Two Hurricane Irma forms in eastern Atlantic: US — AFP news agency (@AFP) August 31, 2017

A CNBC szerint az Irma még a Zöld-foki-szigeteknél van, de már kettes erejű hurrikánnak számít. A következő napokban fog tovább sodródni – ahogy a hurrikánok szoktak – északnyugat, az Egyesült Államok felé. Akár a négyes erősséget is elérheti, a fent említett pusztító Harvey is ilyen erejű volt, amikor lecsapott Texasra. A Zöld-foki-szigetek felől induló trópusi viharok zömmel inkább a karibi szigeteket érik el és sújtják, az Egyesült Államokat csak 15 százalékuk éri el, de azok pusztítóak tudnak lenni.

#Irma is now a category 2 #hurricane & is forecast to become a category 4 east of the Leeward Islands next week https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/BG8hxmLPl7 — NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) August 31, 2017