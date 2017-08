A texasi katasztrófából antináci poént csinált a Charlie Hebdo

Eddig sem az ízléses borítóiról és karikatúráiról volt ismert a francia Charlie Hebdo élclap, de most megint sikerült megosztót alkotniuk. A Texast sújtó, legkevesebb 35 halottat követelő Harvey hurrikánból csináltak viccet az Independent cikke szerint.

A borítón egy nagy kékség látható, esik az eső, nyilvánvalóan áradást ábrázol a rajz. Ebben félig elmerült horogkeresztes náci zászlók, valamint a vízből kilógó, náci karlendítést művelő kezek és egy láb láthatók. A felirat pedig:

Guess today no is is #CharlieHebdo. Disgusting. But don't worry. #Texas won't attack you for that. We laugh at you. pic.twitter.com/9RgDBvAGsU

— Krloz Ruben (@KrlozRuben) August 31, 2017