A Harvey hurrikán előhívta a valódi hősöket

Hatalmas pusztítást vitt véghez Texasban a Harvey hurrikán. Hatvankét megye vált katasztrófa sújtotta területté, miután az elképesztő erejű széllökésekkel kísérve, pár nap alatt annyi eső hullt le, mint máskor egy év alatt. A katasztrófával együtt azonban megjelentek a hétköznapi hősök is, akik legyenek hivatásosak, vagy civilek, egyaránt hatalmas tiszteletet érdemelnek.

A Harris megyei Sheriff hivatalának egyik tisztje, két gyereket hozott ki egy elárasztott házból.

I have an idea for replacing one of those statues… pic.twitter.com/v3zZzb1yFe — FishingForTruth (@FishBlanc) 2017. augusztus 27.

Brandi Smith, egy kábelcsatorna híradójának riportere élő adásban vette észre, hogy egy vízben álló kamionba beszorult a sofőrje. A nő a közvetítés közben irányított a mentőcsapatokat a bajbajutott emberhez.

Here’s the full story of what happened. Pray for Houston. https://t.co/dtoXtmuaTP — Jessie 🇰🇪 (@JMKTV) 2017. augusztus 27.

Egy másik riporter egy híd alatt találkozott két férfival, akik egy motorcsónakot szedtek le éppen az utánfutójukról. „Mire készülnek” – kérdezte az újságíró, mire az férfi így válaszolt: „megpróbálunk életeket menteni.”

Reporter: What are u gonna do? Citizen with boat: I’m gonna try to save some lives. 🇺🇸#Harvey #HurricaneHarvey pic.twitter.com/5utv0u0fOe — Scott Dworkin (@funder) 2017. augusztus 27.

Egy fiatal pár, Crystal Jaramillo és Trey Jones a kajakjukkal 22 embernek segítettek kikecmeregni az árvízből.

Crystal jaramillo and Trey Jones of Texas City say they’ve rescued about 22 people in their kayak. #harvey pic.twitter.com/i4J8pEiPLu — Marissa Barnett (@marissambarnett) 2017. augusztus 27.

Egy férfit, aki közlekedési táblába kapaszkodva kiabált segítségért a sodró áradás közepén, egy vízen lebegő hűtőszekrény segítségével mentett meg két idegen.

And then you see videos like this that restore your faith in humanity & remind you what America’s all about #Harvey pic.twitter.com/tAy6eBpVCt — Scott Dworkin (@funder) 2017. augusztus 27.

A Houston rendőrség kommandósa az ölében cipelt biztonságba egy fiatal anyát, és tizenhárom hónapos kisfiát.

Houston SWAT officer carries mother and her 13-month-old son to safety amid rising floodwaters from #Harvey https://t.co/79nzzta36O pic.twitter.com/yYezlzSMxY — ABC News (@ABC) 2017. augusztus 27.

A katasztrófa helyszínén készült egyik leghíresebb fotón pedig Robert Goerlitz, a Harris megyei Sheriff hivatalának tisztje látható, amint egy kemény, tizenkét órás műszak végén kimerülten pihen.

