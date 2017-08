Bibliai pusztítást végez a texasi szupervihar

Akár hat halottja is lehet már az irgalmatlan ciklonnak, ami szétcsapta a texasi partvidéket. Jönnek az árvizek is.

Hatalmas méretűnek jósolták a meteorológusok a Harvey hurrikán várható pusztítását a texasi partvidéken és beljebb a szárazföldön is, és sajnos minden jóslatuk beigazolódott. A 200 km/órát jóval meghaladó erejű széllel és iszonyat sok esővel megérkezett ciklon komplett kisvárosokat semmisített meg és csak azért nem haltak meg ezrek, mert időben evakuálták a lakosokat.

A BBC News arról ír, most a legnagyobb feladat a sok csapadékkal való megbirkózás. A ciklon már bent pusztít a szárazföld mélyén, most épp a texasi nagyvárosok készülnek fel az áradásokra. Houston egyes részeiről 1000 embert mentettek ki, mivel a városban vészhelyzetet hirdettek a várható villámárvizek miatt: akár fél méter eső is eshet.

Houstonban már öt halottról szólnak a hírek, de hivatalosan csak egy ember halálát erősítették meg.

A nagyvároson kívül egy halottról tudni: a szinte teljesen megsemmisült Rockportban egy elektromos zárlat okozta háztűzben vesztette életét egy ember péntek este. A megerősített houstoni áldozat pedig egy nő, aki elárasztott utcákon vezetett, és valószínűleg megfulladt.

A legrosszabb az, hogy a mentési munkálatokat még mindig alig tudták megkezdeni, annyira erős a szél. Ezrek vannak áram nélkül Texasban. A Nemzeti Időjárási Szolgálat is “epikus katasztrofális árvizekről” beszél Houstonban és Galvestonban. Még a legkisebb árkok, erek, vízfolyások is halálosak lehetnek most, annyira megduzzadnak, ezért a lakosoknak azt javasolták, menjenek magasabb területekre.

A Harvey egy bikaerős, 4-es kategóriájú hurrikánként érte el a texasi partokat. Ilyen erős ciklon 13 éve nem sújtotta Amerikát. Most már trópusi viharrá szelidült, de még mindig halálos erejű. Szerdáig még kacsázni fog Texason belül, ekkor kezd el feloszlani. Az államot 1961 óta nem érte el ekkora vihar, az akkori Carla nevű 34 emberéletet követelt.

