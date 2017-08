Ilyen hülye fotóval még sosem illusztráltak a gyilkosságot

Megkockáztatjuk, hogy a kanadai Új-Skóciában található Truro település napilapjától (Truro Daily News) még soha a büdös életben nem vettek át cikket a világ legnagyobb médiumai. Az igazat megvallva most sem ez történt, viszont az újság egyik száma bekerült a nemzetközi sajtóba.

A lap közölt egy címlapsztorit egy emberölés miatt elítélt 17 éves fiúról.

És közvetlenül a cikk alatt díszelgett ez az ízléses illusztráció:

How about this great photo/story placement by @trurodaily!

Thanks for making me cringe, then laugh you dark and twisted freaks! pic.twitter.com/XC0GkqhFcV

— Night Time Podcast (@NightTimePod) August 22, 2017