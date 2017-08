Remekül szórakozik a nép Trump helyesírási hibás szólamain

Kettőből nulla alkalommal sikerült leírnia a keresett kifejezést Donald Trumpnak, amikor kormányzása egyik legbotrányosabb hetében – pedig a verseny komoly – ami egy erőszakos neonáci botránnyal indult, megpróbált valami bölcs, pátoszos és felemelő üzenetet küldeni a nemzetnek kedvenc kommunikációs csatornáján, a Twitteren. A tweetben, amiben úgy fogalmaz

Igen ám, de a “gyógyul” szót kettőből kettő alkalommal nem sikerült helyesen írnia: a “heal” helyett mindkét alkalommal “heel”-t írt. A szó cipősarkat jelent, így a kérdéses mondat pontosan így szól

Az elnök végül törölte a tweetet – screenshotok persze tucatszám készültek -, ám az újraírt példányban sem sikerült javítani a kérdéses szót – itt már pláne remekül szórakozott a web népe.

Aztán végül az amerikaiak első embere is megtanulta a törvényt, miszerint három a magyar igazság, e pillanatban a tweet már helyesen szerepel az oldalon. Kemény küzdelem volt, de sikerült.

Our great country has been divided for decades. Sometimes you need protest in order to heal, & we will heal, & be stronger than ever before!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2017