Ha Trump nem rasszista, akkor mi?

Ahogy teltek el a napok a szombati charlottesville-i gázolás óta, úgy zavarodhatott bele mindenki, mit is gondol az amerikai elnök a támadásról. Donald Trump ugyanis szombat óta háromszor szólalt meg a kisvárosban történt támadás miatt, amiben egy szélsőjobbos tüntető a tömegbe hajtott egy fiatal nő halálát okozva.

Szombati közleményében a gyűlöletet és az erőszakot elítélte, de nem tért ki külön a neonácikra.

Egyre többen követelték viszont a felelősök néven nevezését. Még az elnök pártja is Trump ellen fordult, republikánus szenátorok egymás után kérték számon, miért nem ítélte el a fehér felsőbbrendűséget hirdetőket. Marco Rubio szenátor az eset kapcsán azt mondta:

Trump ezután próbált javítani a helyzetén. Fehér házi források szerint új kabinetfőnöke, John F. Kelly presszionálta, hogy álljon ki és nyilatkozzon újra a Charlottesville-ben történtekről.

Ez meg is történt, az elnök vasárnap újabb közleményt adott ki, rögzítve, hogy amikor elítélte az erőszak, a fanatizmus és a gyűlölet minden megnyilvánulását, akkor természetesen ebbe beleértette a fehér fajgyűlölőket, a Ku Klux Klan tagjait, a neonácikat és valamennyi szélsőséges csoportot.

Hétfőn pedig végre egy elnökhöz méltóan kiállt a nyilvánosság elé, és sajtótájékoztatóján kimondta:

De mielőtt még mindenki hátradőlhetett volna, nyugtázva, hogy végre Trump is a helyén kezeli a szombaton történteket, az elnök kedden olyan nyilatkozattal állt elő, aminek hallatán a fél világ összenézett, hogy ugye nem 1939-et írunk.

Trump ugyanis ezúttal arról beszélt, hogy a Charlottesville-ben történtekért nemcsak a neonácik, a Ku-Klux-Klan tagok, a fehér faj felsőbbrendűségét hirdetők a felelősek, noha egyikük hajtott a tömegbe és gázolt halálra egy fiatal nőt, hanem megosztotta a felelősséget a tüntetők és ellentüntetők között, és a bal- és a jobboldali csoportokat is hibáztatta a történtekért.

Trump ezen kívül még azt is szóvá tette, hogy ugyan a gázolás szombaton történt, de a szélsőjobbosok Unite The Right nevet viselő tüntetése már pénteken is tartott, ekkor pedig még csak békésen vonultak, így tiltakoztak Robert E. Lee tábornok szobrának ledöntése ellen.

Még szerencse, hogy a VICE riportere már pénteken is Charlottesville-ben volt, mutatjuk is, hogy nézett ki az a békés vonulás:

Az elnök érveinek azonban még mindig nincs vége, a neonáci tüntetők mellett hozta fel azt is, hogy volt engedélyük a demonstrációra, amíg az ellentüntetőknek nem. De azután, hogy valaki a tömegbe hajt az autójával és megöl egy fiatal nőt, ez nem számíthat valós érvnek.

És Trump azt sem gondolhatta komolyan, hogy a demonstráción nem mindenki volt neonáci vagy fajgyűlölő.

Nem vonulsz a neonácikkal együtt, ha te nem vagy neonáci.

Annál jobban pedig kevés dolog jelzi, hogy nincs rendben az, amit az elnök mondott, hogy a sajtótájékoztatója után a Ku-Klux-Klan volt vezetője, David Duke megköszönte Trumpnak, hogy kimondta az igazságot és „elítélte a baloldali terroristákat”.

Thank you President Trump for your honesty & courage to tell the truth about #Charlottesville & condemn the leftist terrorists in BLM/Antifa https://t.co/tTESdV4LP0

