Már a Fox News-nál is undorítónak tartják Trump viselkedését

Nagyjából 1 perces kirohanást intézett Donald Trumphoz a republikánus-barát Fox News egyik műsorvezetője, miután megnézte az amerikai elnök Charlottesville-lel kapcsolatos sajtótájékoztatóját.

mondta Kat Timpf, aki láthatóan le volt döbbenve.

A műsorvezető szarkasztikusan bírálta Trumpot amiatt, hogy miután egy náciellenes tüntetésen a tömegbe gázoló autós megölt egy nőt az egyesült államokbeli Charlottesville-ben, az amerikai elnök 48 órát várt, hogy elítélje a fehér, nacionalista gyűlöletcsoportokat.

utalva Trump hírhedten meggondolatlan kijelentéseire és Twitter-üzeneteire, amelyekkel villámgyorsan szokta támadni a muszlimokat.

Timpf hozzátette: teljesen szokatlan Trumptól, hogy két napot várjon egy közleménnyel, eddig ilyet soha nem tett, pedig elég lett volna annyit mondani, hogy “Egy, a fehér felsőbbrendűséget hirdető náci találkozón nincsenek jó emberek. Ők mind rossz emberek”.

Undorító,

zárta kirohanását Kat Timpf.

Fox News host @KatTimpf absolutely goes off on Trump’s “disgusting” presser: “I’m wondering if it’s actually real life what I just watched.” pic.twitter.com/BS0xFwxk3o

— Andrew Kirell (@AndrewKirell) 2017. augusztus 15.