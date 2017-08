Cégvezérek sora curükkolt ki Trump mögül

Donald Trump amerikai elnök jó szokása szerint ismét méhkasba nyúlt azzal, hogy késve és rosszul reagált a charlottesville-i összecsapásokra. A városban neonácik és antifasiszták feszültek egymásnak, és Trump nem sietett elítélni a fehérek felsőbbrendűségét hirdető csoportok tevékenységét. Az üzleti világ kőkeményen reagált erre:

cégvezetők hosszú sora hagyta el az elnök gazdasági tanácsadó testületeit, így Trump kettőt fel is oszlatott – írja az NBC News.

A Manufacturing Council (kb. Gyáripari Tanács) és a Strategy and Policy Forum végét a Twitteren jelentette be Trump, ezúttal a szokásos kirohanásaitól mentesen, diplomatikus stílusban, megköszönve mindenkinek a közös munkát.

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2017