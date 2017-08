Szlovák kormányválság: Fico beteg, elmarad a koalíciós tárgyalás

Egyelőre nem mondták meg, mikor folytatódik az egyeztetés.

Robert Fico kormányfő egészségügyi gondjaira hivatkozva lemondták a szlovák kormány koalíciós tanácsának péntekre tervezett ülését, amelyen a koalíciós szerződést felmondó Szlovák Nemzeti Pártnak be kellett volna mutatnia azokat a követeléseket, amelyeket a kormányban maradásért támaszt. Ezt a szlovák kormányhivatal sajtóosztálya a délelőtt tíz órára meghirdetett ülés kezdete előtt fél órával közölte.

Arról, hogy a válság lehetséges megoldásairól mikor folytatják a kedden kezdett egyeztetést a háromtagú koalíció vezetői, egyelőre nem tájékoztattak.

A szlovák kormánykoalíció azután került válságba, hogy hétfőn a kormányzó szövetségben részt vevő második legerősebb szlovák tömörülés, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke, Andrej Danko egyoldalúan és teljesen váratlanul felmondta a tavaly szeptemberben kötött koalíciós szerződést, arra hivatkozva, hogy elkerülhetetlenné vált a koalíción belüli kapcsolatok újratárgyalása. A lépést Robert Fico miniszterelnök, a vezető kormánypárt, az Irány-Szociáldemokrácia elnöke hétfőn abszurdnak nevezte, és a legkisebb kormánypárt, a Most-Híd is érthetetlennek minősítette.

A kialakult helyzetről először kedden tárgyalt a koalíciós tanács, amely mintegy kétórás egyeztetés után közölte, hogy pénteken folytatják a megbeszélést. A keddi egyeztetésről csak annyit közöltek: a tanácskozás őszinte volt, megállapították, hogy a jelenlegi koalíciónak nincs alternatívája, s így a tárgyalófelek készek az együttműködés folytatásra, de azt, hogy mi volt a koalíciós szerződés felmondásának konkrét oka, továbbra sem egyértelműsítették, mint ahogy az sem közölték, hogy mit fog kérni a Szlovák Nemzeti Néppárt a kormányban maradásért.

Jaroslav Paska, a párt alelnöke a szlovák hírügynökségnek nyilatkozva annyit árult el: pártja azt szeretné elérni, hogy ne odázzák el az általuk felvállalt kezdeményezések megvalósítását, prioritásaik kerüljenek be az új koalíciós szerződésbe, jelenjenek meg a leendő költségvetési tervekben is. A követelések listáján egyebek mellett a közigazgatási dolgozók minimálbérének megemelése, egy nemzeti légitársaság létrehozása szerepel, illetve az is, hogy az egyes szaktárcák vezetői a jövőben ne véleményezzék társaik munkáját nyilvánosan. (MTI)