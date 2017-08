Óriási tojáspara van Európában, és még nagyobb is lehet

Tojók millióit mészárolhatják le, cégek százai zárhatnak be, emberek sora veszíhteti el a munkáját a hatalmas tojásbotrány miatt, ami épp zajlik Európa északi részén.

Egy belga cég atkairtó szere olyan anyagot tartalmazott, amely megfertőzte az ezzel kezelt tojókat.

A szer miatt a tyúkok tojásaiba egy fipronil nevű anyag került.

Ez az anyag nagy mennyiségben károsítja a májat, főleg a fiataloknál.

A szert a belgák egy román cégtől vették.

Az azzal kezelt tojások hét EU-s országba is eljuthattak.

A WHO közepesen veszélyes szernek nevezi a fipronilt. Ahhoz, hogy akut tünetei legyenek, elképesztően nagy mennyiségben kell a szervezetbe vinni. A veszélyessége így is változik attól függően, hogy mennyi ideig álltak a tojások, hogyan kezelték a szerrel az állatokat, vagy hogy milyen egészségi állapotban van az ember, aki fogyasztja őket.

A fipronil egy román vegyipari cégtől származott, innen vásárolta fel egy belga cég, amely rovarirtók gyártásával foglalkozik. Pontosan nem tudni, hogy a flandriai Poultry Vision kinek adhatott el a DEGA-16 nevű atkairtóból, ahogy azt sem, hogy a romániai Farmavet and Pasteur kinek adott még a gyártáshoz szükséges alapanyagból. A Poultry Vision oltószere mindenesetre egy holland céghez, a Chickfriendhez került.

Az Európai Bizottság nemrég bejelentette, hogy összesen hét országot érinthet a tojásbotrány.

Ezek közül három biztosan Belgium, Hollandia és Németország. Sejthető, hogy köztük van Franciaország, Nagy-Britannia, Svédország és Svájc is. Magyarországon a Nébih pár nappal ezelőtti bejelentése szeirnt nincs a fertőzött tojásból.

De az egész tojásparában az a legrosszabb, hogy fogalmunk sincs, hogy hol lehet még fertőzött tojás.

A német és holland hatóságok elképesztő szigorral reagáltak a botrányra. Baromficégek százait zárták be, és csirkék millióit semmisíthetik meg. A németek attól tartanak, hogy egymillió fertőzött tojást is importálhattak.

A belgákra viszont nehezen lehet azt mondnai, hogy túlreagálnák a fenyegetést. Az első tesztek májusban voltak, amelyek kimutatták, hogy a tojások fertőzöttek lehetnek. Vizsgálatot júniusban indítottak, de nyilvános tájékoztatást először júliusban adtak csak ki, akkor is csak azért, mert holland cégek is kimutatták a fertőzést.

Nagyon úgy néz ki, hogy a belgák el akarják sunnyogni a botrányt.

Ami problémás, mert még a kormányuk is belebukhat. Főleg, hogy ez már egyszer megtörtént. 1999-ben mérgező rovarirtót találtak belga tojásokban. Akkora politikai botrány lett a sunnyogásból és a titkolózásból, amelybe végül belebukott a kormány is.

Most pedig a jelenlegi kormány aggódik, hogy ugyanez fog történni. A ’99-es botrány után elvileg szigorú ellenőrzési rendszert építettek ki, ami pont arra szolgált volna, hogy a további ilyen botrányokat elkerüljék. Szerdán válságülést hívtak össze a belga kormány minisztereinek, ahol megtárgyalják, alkalmas-e még ez a rendszer a védekezésre. Elsőre úgy tűnik, hogy nem.

A belga kormány bukása nem lenne meglepő, Belgium eleve szélsőségesen kormányozhatatlan ország. Itt működik egyszerre Európa legtöbb parlamentje, a flamandtól, némettől és vallontól a régióson és a szövetségin keresztül egészen az európaiig. Ráadásul az országban korábban éveken keresztül nem működött valódi kormány sem.

Most a belga kormány már a második nagy pofont kaphatja a szomszédaitól azért, mert képtelen fontos információkat megosztani.

Már a párizsi terrortámadások után is erőteljes számonkérés volt a franciák felől, hogy a belgák miért nem voltak képesek elfogni a Brüsszel mellett működő franciaajkú terrorcsoportokat. Vagy legalább szólni arról, hogy vannak ilyenek. A belga szolgálatoknál azóta komoly átalakítások voltak, már csak azért is, mert Belgiumban is történtek terrortámadások.

De a hatékonyságnövelés nem jutott el az egészségügyi intézményekig. A német regionális hatóságok azzal vádolják a belgákat, hogy fogalmuk sincs, mit csinálnak. A német agrárminiszter már felhívta a belga kollégáját, hogy azonnali vizsgálatot követeljen.

A belga hatóságok most konkrétan azzal ütik el az időt hogy megpróbálják kimagyarázni, miért lehetttek az első tesztek május 15-én, miközben csak július 20-án tájékoztatták a többi országot az EU gyorsriasztási rendszerén keresztül.

Ráadásul a belga vizsgálatokkal sincs minden rendben, mert többször is egészen más szintet mutattak ki a tojásokban fipronilre, mint a szomszéd országok.

A fenti események alapján nem nehéz elképzelni, hogy további információk derülhetnek majd ki arról, hova jutottak még el a tojások. Az Európai Bizottság például még nem biztos, hogy a román vegyipari céget is vizsgálta, amikor a tojások terjedésére figyelt. Az ALDI Németországban már lépett is, és az összes veszélyes tojást kivonta a polcokról.

Kérdés még, hogy fogja ez megviselni a baromfiszektort, ami csak nemrég tudta magát túltenni a madárinfluenza káros hatásain. Tojások és tyúkok tízmillióinak elvesztése és az üzemek szünetelése komoly gazdasági károkat okoz majd.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Vincent Jannink