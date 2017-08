Plázát evakuáltak Londonban

Egyelőre nem világos, mi történik épp a londoni Westfield Stratford nevű bevásárlóközpontban, amit péntek este kiürítettek a Sun szerint. A bejáratokat elkordonozták, több száz embert pedig kitereltek, amiről képek is keringenek a közösségi oldalakon.

Bomb threat apparently, station and mall packed with scared looking people #Westfield #stratford #evacuation pic.twitter.com/BBy5ZUGHYN

— kim (@airforceverma) August 4, 2017