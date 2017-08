Hillary Clinton még mindig képtelen felfogni, hogy neki köszönheti a világ Trump elnökségét

Lassan kilenc hónap telt el a Donald Trump győzelmével végződött amerikai elnökválasztás óta, és Hillary Clintonnak ennyi idő sem volt elég ahhoz, hogy elfogadja: ő is tehet arról, hogy Trumpból elnök lett. A Demokrata Párt elnökjelöltje nem sokat nyilatkozott a választás után, de amikor megtette, nem győzte felhánytorgatni, milyen szörnyű igazságtalanságok vezettek ahhoz, hogy nem költözhetett be a Fehér Házba.

Most pedig egy egész könyvet szentel annak, hogy elmagyarázza, mi okozta meglepetésszerű elnökválasztási vereségét. És amit eddig tudni lehet az „Ez történt” címet viselő kötetről, abból egyértelmű, az semmi másról nem fog szólni, csak arról, hogy miért nem ő a felelős a végeredményért.

A kiadó beharangozója szerint Clinton „személyes élményeit osztja meg” a választásról, most először igazán nyíltan beszélve a vereségéről. Köztük „a hibákról, amit elkövetett”. Az egykori külügyminiszter egyik közeli szövetsége azonban a The Hillnek elmondta, hogy a könyv középpontjában nem Clinton téves döntései állnak majd.

A fő vonal az lesz, amit veresége óta ismételget: hogy Oroszország, és a Trump által tavasszal kirúgott FBI igazgató, James Comey tehet arról, hogy nem nyert. És bár a könyv erre a két dologra fog koncentrálni mint vereségének két legfontosabb oka, megvizsgálja más tényezők szerepét is. Mint a szexizmus és a hímsovinizmus.

Egy dologra azonban ne nagyon várjunk. Hogy Clinton mélyen megvizsgálja saját szerepét is a vereségében. Arra ugyanis látszólag teljesen képtelen. Mert bár nem egyszer kijelentette, hogy „teljes felelősséget vállalok minden egyes döntésemért”, rögtön hozzátette, hogy „de nem azok miatt veszítettem”.

Clintont sokszor érte a vád, hogy nem őszinte. De abban mindenki nyugodtan biztos lehet, hogy egészen őszintén hiszi, hogy neki tényleg semmi köze saját vereségéhez, és a hibák, amiket elkövethetett, a végeredmény szempontjából lényegtelenek voltak. És míg rossz döntéseiről alig tudtunk meg tőle bármit is, bűnbakok – lassan már végtelen – sorát említette.

Clinton május elején kezdte sorolni, mi minden okozta vereségét. Akkor egy nőjogi konferencián főleg a hímsovinizmusra és a nőgyűlöletre helyezte a hangsúlyt, természetesen nem kihagyva az orosz befolyást, valamint James Comey egykori FBI-igazgatót. Az utóbbit azért, mert alig több mint egy héttel a választás napja előtt bejelentette, újraindítják a nyomozást Clinton email-botránya miatt.

Majd május végén, egy pódiumbeszélgetésen lendült bele igazán. A lista vereségének okozóiról csak nőtt és nőtt:

Hogy Clinton szerint milyen sok oka volt vereségének, a Fox News gyűjtötte össze egy szép csokorba. Igen, 24 ok szerepel rajta.

A list of everyone and everything Hillary Clinton has blamed her election loss on (via @AmericaNewsroom @FoxNewsResearch ) pic.twitter.com/JbecLrkoKY

— FOX & friends (@foxandfriends) 2017. június 1.