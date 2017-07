Putyin bekeményít: 755 amerikai külügyi alkalmazottnak kell távoznia

Hétszázötvenöt amerikai külügyminisztériumi alkalmazottnak kell távoznia Oroszországból Moszkva azon döntésének értelmében, hogy 455 főre kell csökkenteni az oroszországi amerikai nagykövetség és konzulátusok létszámát – közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap.

Putyin a Rosszija 24 tévécsatornán jelentette be az érintettek számát. „Több mint ezer főnyi amerikai diplomáciai és kiszolgáló személyzet dolgozik Oroszországban. Most 755-nek be kell fejeznie a tevékenységét” – mondta az elnök egy interjúban.

Moszkva pénteken már közölte, hogy az Egyesült Államokban dolgozó orosz külügyi alkalmazottak létszámával megegyezőre kell csökkenteni az amerikaiakét szeptember 1-jéig. Ezt válasznak szánta arra, hogy az előző nap az amerikai képviselőház után a szenátus is nagy többséggel megszavazta az Oroszország elleni újabb szankciókat megfogalmazó törvénycsomagot.

Putyin azt is kijelentette, hogy Oroszország képes további intézkedéseket hozni az Egyesült Államok ellen, de ő ezt szavai szerint ellenzi.

