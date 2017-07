Soros „elképzelt összeesküvéséről” ír a FAZ

A német lap szerint torz tükörbe állítja a magyar kormány az üzletembert, és rég eltűntnek hitt démonokat keltenek életre.

„Az elképzelt összeesküvés” – ezzel a címmel írt a Frankfurter Allgemeine Zeitung arról a harcról, amit a magyar kormány folytat Soros György ellen.

A cikk szerzői kifejtik: ami történik, azt példázza, miként lehet egy embert és életművét egy torz politikai tükörben úgy beállítani, hogy minden mérték elvesszen, és nehéz legyen higgadtan elemezni, valójában mit tesz és mond az illető. Rendkívül élesen megmutatkozik, miként keltenek életre rég eltűntnek hitt démonokat ebben a torz tükörben – írják.

Orbán Viktor egyetlen alkalmat sem hagy ki, hogy a Soros György által támogatott civil szervezetek tevékenységét úgy állítsa be, mintha külföldi pénzek felhasználásával, titokban szerveznék az illegális migrációt, és „tudatosan, vagy nem tudatosan trójai falóként szolgálnának a migrációt követő terrorizmus számára” – hangsúlyozzák a cikkben.

Kitérnek arra is, hogy nem csak a magyar kormány állítja be Sorost a szálakat a háttérből mozgató alakként. Szélsőjobboldali körökben a zsidó családból származó Soros neve már régen a „tőkés zsidók” kódszava, újabban a magyar kormány is rájátszik erre a motívumra – írták a FAZ szerzői. (MTI)