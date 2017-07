Ha belepusztul is, bűnöző migránst akar látni az M1

Hatalmasakat csúsztatva közölte az M1 híradása, mit reagált a lipcsei rendőrség arra, mennyire nem kiugró a migránsbűnözés a városban.

Nemrég írt arról a fél magyar média – mi is ebben a cikkünkben -, hogy mennyi valóságalapja lehet a vívószövetséget vezető Boczkó Gábor minapi migránsos nyilatkozatának. Dióhéjban: Boczkó a lipcsei vívó vb biztonsági helyzetére panaszkodott, hogy a magyarok szállása előtti tér tele van migránsszerű egyénekkel, akik hangoskodnak, macsetét lóbálnak, csecsemőt akarnak rabolni. Boczkó eredetileg az M1 propagandisztikus Híradójának beszélt erről.

Erre ma válaszolt a lipcsei rendőrség és önkormányzat is, tagadva a Boczkó által elmondottakat. A bozótvágós migránsról nem tudtak, ellenben a csecsemőrablás nem az volt, hogy egy sötét bőrű férfi egy “fehér hölgy” gyermekét akarta megszerezni: egy észak-afrikai pár veszett össze a pályaudvar előtti, amúgy is zajos, nyüzsgő téren. Kamuti Jenő a vívószövetségtől szintén azt mondta a 24.hu-nak, hogy minden rendben van a városban.

Árulkodó volt, hogy a magyarok hotelében elhelyezett többi csapat nem panaszkodott migránsokra.

Erre jött az M1 Híradója, ahol komoly arccal bemondták, megírták, hogy “A német rendőrség elismerte a lipcsei támadást”. A csúsztatás a cikkben is jelentős, a német rendőrség leveléből szinte semmit sem idéznek, csak ennyi szerepel:

Németországban ugyanakkor az ilyen mindennaposnak számít, legalábbis ez derült ki abból a levélből, amelyet a lipcsei rendőrség küldött az M1-nek, miután a vívók által elmondott esetekről érdeklődtünk. Ebben elismerik, hogy tényleg intézkedtek egy olyan esetnél, ahol egy észak-afrikai pár vitába keveredett, és egy ideig többen köréjük gyűltek.

A mellékelt Híradó-bejátszásban többet is idéznek, de a propaganda adagolási szintjét tartani kellett, ezért nyomatékosan közlik, Rosenheimben, ami száz kilométerekkel délre van, egy migráns erőszakolhatott meg egy nőt, sőt már migránserőszak-térkép is létezik Németországban. Majd elfelejtettük, szerencsére egy biztonságpolitikai szakértőt is megkérdeztek, okosakat mondott.