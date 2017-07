A brit dílerek már az Instagramon árulják a heroint és a kokaint

Két nap alatt milliókat keresnek így, de a 13-14 évesek között is nagyon pörög az üzlet. A díler szerint ez nem gond, amíg nem az ő gyerekéről van szó.

A BBC Three műsorvezetője, a korábban a kizsákmányolt harmadik világbeli munkásokról, a kambodzsai szexrabszolgákról, illetve a kongói gyerekkatonákról is forgató Stacey Dooley legújabb filmjében az interneten drogot áruló gyerekeket mutatja majd be. Az adás egy részlete már napok óta jár körbe az interneten, sőt, a BBC III Facebook-profilján is megjelent, és ilyen állítások hangzanak el benne:

– Ez a csomag megy a kisebb embereinknek, akik tovább darabolják azt […], majd elpasszolják az Instagramon, meg az ilyen szarságokon. – Szóval a srácok, akik alattatok vannak [a hierarchiában], megkapják a kokót, csinálnak róla néhány fotót, meg videót… – Ja, levideózzák, meg ilyesmik, nyilván… és annyira sok követőjük van az Instagramjukon, hogy ez így működik is… – Hányan dolgoznak azon, hogy eladják az Instagramon? – Hat ember. – Használnátok gyerekeket is erre? – Nem, nem, nem. – Tényleg? – Ha eladják a cuccot, egy része talán… egy része biztos gyerekekhez kerül. – És hogy érzitek magatokat ettől? – Hát, a nap végén ott béleli a zsebemet [a pénz]. Ha gyerekeknek akarják eladni, odaadhatják nekik, de én nem teszek ilyet, mivel már nekem is van egy… De ez így megy, [ąz árunak] el kell mennie. – Mennyi idős a gyereked? – Hat. – Tényleg? És hogy éreznéd magad tíz év múlva, ha akkor heroinfüggővé válna? – Nem érezném jól magam, nem… – Mit tennél a dílerrel? – Megverném, vagy lelőném, vagy valami ilyesmi. – Nem érzed ebben a képmutatást?

Az ajánló végén aztán ugyanez a férfi megjelenik egy óriási pénzköteggel, kijelentve, hogy az mindössze két nap bevétele – 26 ezer font, azaz 8,9 millió forint.

A szigetországban a fiatalok ötöde rendszeres droghasználó, ezzel az európai drogfogyasztás élvonalába tartoznak. Az pedig csak súlyosbítja a problémát, hogy kütyüfüggő gyerekek és fiatalok – már az olyan felületeken is, mint az Instagram – néhány percen belül jutnak csúcsminőségű áruhoz.

Ezt Stacey a saját bőrén is tapasztalta: tizenöt éves lányként regisztrált a Snapchaten, Instagramon és a Yellón, és látta, hogy az egymás közti eladás óriási méreteket ölt a tizenhárom-tizennégy évesek körében is, sőt, neki is felajánlottak mindenfélét, a fűtől a tablettákon át egészen a kokainig.

A műsor teljes egészében megnézhető itt: