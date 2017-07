Ismeretlen okból lőttek agyon egy ausztrál nőt amerikai rendőrök

Szombat éjszaka, egyelőre ismeretlen okokból, agyonlőttek egy 40 éves ausztrál nőt az amerikai rendőrök Minneapolisban. Justine Ruzsczyk (más nevén Justine Damond), a mostohafia által posztolt Facebook-videó szerint, maga hívta a 911-et, mert valamilyen zajt hallott a lakása mögötti sikátorban. Ezt követően lövöldözés tört ki, amelyben a nő elhunyt.

Mint kiderült, a rendőrök nem kapcsolták be a testkamerájukat, így nem készült felvétel az incidensről. A lövöldözésben részt vevő két rendőrt fizetetett szabadságra küldték, amíg tart a vizsgálat.

A városban több megemlékezést is tartottak Justine emlékére, az ausztrál kormány pedig felajánlotta a segítségét a gyászoló családnak.

Vigil crowd swelled to 200 strong, all praying for Justine – the woman neighbors identified as who a MPD officer killed last night. @WCCO pic.twitter.com/uVOM61gRhD

— Jeff Wagner (@Jeff_Wagner4) July 16, 2017