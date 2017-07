Vallási vezetők kezei áldották Trumpot

Csodálatos fotó bukkant fel az interneten az amerikai elnökről, Donald Trumpról, akit evangélikus kisegyházak vezetői látogattak meg még hétfőn, majd őt fogdosva imádkoztak – írta meg az esetet a Washington Post. Egy fehér házi látogatás idején jutott idejük arra a vallási vezéreknek, hogy az Ovális Irodába is beugorjanak egy fohászra.

Mintegy 30 evangélistát hívtak meg a Fehér Házba, velük az egészségügyi törvényről, a vallásszabadságról, a bírajelöltekről, a büntetőjogi reformról és Izrael támogatásáról. A Post magáról a fotóról azt írja, bibliai gyökerű hagyomány, hogy a vezetők, az apostolok a hívőkre helyezik kezüket, hogy csepegjen az áldás.

Such an honor to pray within the Oval Office for @POTUS & @VP . pic.twitter.com/JrDOSJyFeN

— Johnnie Moore ن (@JohnnieM) 2017. július 12.