Fertelmes hamisítvány Putyin fotója

Büszke oroszok osztották a képet, amin úgy tűnik, elnökük körül keringenek a bolygók is, nemhogy Trump. Na, ez egy hamis fotó.

Nagy fölfedezést tett a Gizmodo nevű lap, amikor kiderítette, a hamburgi G20-as csúcson készült fénykép, amin Vlagyimir Putyin, minden oroszok elnöke ül egy székben, és övezik a rajongói, hamis.

A neten keringő képen az látszik, hogy Putyin ül az Orosz Föderáció tábla mögött, árgus szemekkel nézi őt amerikai kollégája, Donald Trump, illetve a török Recep Tayyip Erdogan, mögöttük Angela Merkel német kancellár sejlik fel, na meg további miniszterek, politikusok.

A képet Putyin-rajongók kezdték el terjeszteni a neten, de a Gizmodónak szemet szúrt, hogy más felvételeken, amik ebben a pillanatban készültek, nem szerepel Putyin, a szék pedig üres. Az eredeti fotót a Getty Imagesnek lőtte Kayhan Ozer fotós (ld. a kiemelt képet), de más fényképészek is készítettek hasonló szögekből képet a történtekről.

Az üres székben amúgy Theresa May brit kormányfőnek kellett volna ülnie, de biztos bokrosabb teendője volt. Abból is kitűnhet a kép hamissága, hogy a United Kingdom felirat szerepel valójában az üres szék előtti táblán, és nem a Russian Federation. Ez logikus is, abc-rend, ugye.

Nem világos, ki készítette az első photoshop-műremeket, valószínűleg Vlagyimir Szolovjev, Putyin egyik hű újságírója. Ő azóta törölte az oldaláról a képet, mert nevetség tárgyává tették érte. De a kárt nem tudta meg nem történtté tenni, megjelentek a mémek. Pl. az észak-koreai diktátorral, Kim Dzsongunnal:

Itt pedig Dobbyval, a cserfes-pajkos kis házimanóval a Harry Potter-könyvekből.