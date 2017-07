Tömegtüntetés, klímaegyezmény, Putyin öröme

Nem avatkozik be Oroszország a szeptemberi német választásokba – közölte Vlagyimir Putyin Hamburgban, a G20-csúcs végén tartott sajtóértekezleten. Az orosz elnök más jó hírről is beszámolt, amennyiben azt is rögzítette, hogy sikerült munkakapcsolatot kialakítania Donald Trump amerikai elnökkel. Őt egyébként részletgazdagon dicsérte, mivel “teljesen normális tárgyalópartner”, “abszolút pontos, gyorsan elemez és válaszol a feltett kérdésekre”.

Arról nem érkezett hír, hogy Trump miként fogadta a szép szavakat, a The New York Times viszont úgy vélekedett, hogy a világ legfejlettebb gazdaságait tömörítő szervezet csúcsán az Egyesült Államok a háttérbe szorult, miközben az ország ahhoz van szokva, hogy dominálja a csoportot. Az elszigetelés fő oka, hogy Trump korábban úgy döntött, kilép a párizsi klímaegyezményből. Ez a szerződés a klímaváltozás elleni globális összefogást szentesítő megállapodás. Érdekesség, hogy Trump lépésével nőtt háromra azoknak az ENSZ-tagországoknak a száma, amelyek nem vesznek részt a programban: az Egyesült Államok Szíriához és Nicaraguához csatlakozott.

Kétségtelen, hogy a találkozó fókuszában a klímaügyek voltak. Angela Merkel házigazdaként például örömét fejezte ki amiatt, hogy az Egyesült Államokat kivéve a G20-csúcs összes tagja egyetért abban: a párizsi klímamegállapodás visszafordíthatatlan.

Úgy gondolom, nagyon világos, hogy nem tudtunk konszenzusra jutni, de a nézeteltérések is napvilágra kerültek, nem kerültük meg őket

– mondta a politikus. Hozzátette, nem osztja Theresa May brit miniszterelnök véleményét, miszerint Washington még meggondolhatja magát, és visszatérhet a klímamegállapodáshoz.

Emmanuel Macron francia államfő is világossá tette, mélyen elkötelezett az ügyben: bejelentette, hogy két évvel a párizsi klímaegyezmény aláírása után december 12-re újabb csúcstalálkozót hív össze az éghajlatváltozás elleni küzdelem jegyében.

Szerinte további klímavédelmi intézkedéseket kell tenni, főleg pénzügyi téren. A csúcstalálkozó célja az lesz, hogy mozgósítsák a magán- és az állami tőkét a párizsi megállapodáshoz kötődő projektek megvalósításához.

A résztvevők egyébként megegyeztek egy kompromisszumos zárónyilatkozat elfogadásában, amelyben kinyilvánítják, hogy folytatják a küzdelmet a protekcionizmus és a tisztességtelen kereskedelmi üzelmek ellen, visszafordíthatatlannak tekintik és támogatják a párizsi klímaegyezmény zökkenőmentes megvalósítását, miközben tudomásul veszik, hogy az Egyesült Államok kimarad belőle.

Ugyanakkor a tüntetők biztosan nem elégedettek a dokumentum tartalmával. Szombaton is tízezrek tüntettek Hamburgban, ahol napok óta háborús állapotok uralkodnak. A szombati “Határtalan szolidaritás G20 helyett” jelmondatú menet a szegénység, a háború és a menekülés kiváltó okai ellen irányult.