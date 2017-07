Háborús hangulat a G20 miatt Hamburgban – videó

Számos autót felgyújtottak Hamburgban péntekre virradóra, miután szélsőbaloldali tüntetők összecsaptak a rendőrökkel.

Hamburgban pénteken kezdődött a a világ 19 legnagyobb fejlett és felzárkózó gazdaságát és az Európai Uniót összefogó G20 csoport csúcstalálkozója, azt megelőzően pedig mintegy 12 000 tüntető vonult fel a városban. Az összetűzésekben 76 rendőr megsérült, és hajnalra is az utcán maradt még vagy 6000 tüntető.

Egy Twitteren látható videó szerint az utcákat égő rendőr- és személyautók szegélyezik, füstbe borítva a találkozó helyszínéhez közel eső Altona nevű negyedben. A G20 csoport kétnapos tanácskozásának biztosítására nagyjából 20 ezer rendőrt vontak össze Hamburgban más tartományokból és külföldről. Azonban pénteken, a zavargásokkal eltelt éjszaka után a tartományi rangú Hansa-város rendőrsége sürgősen további segítséget kért, arra hivatkozva, hogy alábecsülte a helyzetet. (MTI)

VIDEO: Many cars set alight in ongoing demonstrations at the G20 summit in #Hamburg. – @mapodevpic.twitter.com/rfk6vj1Hbg

— Conflict News (@Conflicts) July 7, 2017