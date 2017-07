G20 – Üdv a pokolban: 76 rendőr megsérült

A hamburgi összecsapások után legalább tíz embert őrizetbe vettek.

Hamburgban rendőrök és szélsőbaloldali tüntetők csaptak össze a G20 csoport csúcstalálkozójának előestéjén. A hatóságok szerint 76 rendőr megsérült, hárman kórházi kezelésre szorultak. A G20 – Üdv a pokolban (G20 – Welcome to Hell) nevű tüntetés szervezői úgy tudják: számos aktivista is sérülést szenvedett, néhányan közülük súlyosan. Számukat pontosan még nem tudni. A szervezők közölték, legalább 10 embert őrizetbe vettek.

Csütörtökön 20 óra körül feketébe öltözött, arcukat a német szabályok ellenére eltakaró tüntetők tűzijátékokat gyújtottak és kövekkel, palackokkal dobálták a rohamrendőröket, akik paprikaspray-vel és vízágyúkkal válaszoltak. A rendőrök szerint a 12 ezer tüntető között mintegy ezren voltak a maszkot viselő aktivisták.

A hatóságok szerint péntekre virradóra különböző aktivista csoportok még mintegy 6000 tagja volt úton a városban, ennek ellenére a helyzet valamelyest nyugodtabbá vált. Emellett Hamburg-szerte anyagi károkról érkeztek bejelentések – tette hozzá a rendőrség a Twitteren. egy rendőrségi helikopter pilótáit lézermutatóval vették célba, ami átmeneti vakságot és szemsérülést okozott náluk.

Néhány napja zombik lepték el a várost, amelynek biztosítására mintegy 20 ezer rendőrt vontak össze Hamburgba más német tartományokból és külföldről.

Ez az eddigi legnagyobb szabású rendőri művelet az elővárosokkal együtt több mint ötmillió lakosú észak-németországi kikötővárosban, ahol hivatalosan pénteken kezdődik a világ 19 legnagyobb fejlett és felzárkózó gazdaságát és az Európai Uniót összefogó G20 csoport csúcstalálkozója, amelynek a német kancellár szerint bizonytalan a kimenetele.

Angela Merkel korábban jelezte, Németország soros elnökként kompromisszumra törekszik, de a találkozó akár kudarcba is fulladhat, zárónyilatkozat nélkül, vagy egy semmitmondó nyilatkozat kiadásával érhet véget. Az egyik fő vitatéma Hamburgban a szabadkereskedelem lesz. A soros német elnökség szerint mindenki boldogulását szolgáló folyamattá kell formálni a globalizációt, amihez elengedhetetlen a nyitott, szabályokon alapuló és méltányos kereskedelmi rendszer.

Szintén vita lesz az éghajlatváltozás megfékezésért tett erőfeszítések folytatásáról, miután Donald Trump döntése alapján az Egyesült Államok kilép a klímaváltozás elleni harcot összehangoló 2015-ös párizsi egyezményből. A további témák közé tartozik a terror elleni küzdelem, valamint a nemzetközi migráció, és ezzel összefüggésben az a kérdés, hogy a húszak miként segíthetik Afrika fejlődését a migrációra, menekülésre késztető okok megszüntetése érdekében.

Tárgyalnak arról is, miként lehet hatékonyabban megelőzni a világméretű járványok kialakulását, méltányosabbá, igazságosabbá tenni az úgynevezett globális értékláncokat. Ez a kifejezés arra vonatkozik, hogy a multinacionális cégek érdekeiknek leginkább megfelelő módon telepítik szét különböző országokba a termékek előállításával és értékesítésével kapcsolatos tevékenységeiket, ami a munkavállalók kizsákmányolásához, lefelé tartó bér- és adóversenyhez vezethet.

Német sajtóértesülések szerint a tanácskozás előestéjén még nem volt kész a zárónyilatkozat tervezete, de az összes delegáció kompromisszumra törekszik. (mti)