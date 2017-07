Egy 8 hónapos kanadai kicsi lehet a világ első nem nélküli babája

A kicsi szülője, Kori Doty, aki szintén nem sorolja magát sem a férfiakhoz, sem a nőkhöz hosszú ideje küzd azért, hogy a hozzá hasonlók szabadon, félelem nélkül élhessenek, ugyanolyan jogokkal, mint a nők és a férfiak. A Doty kisbabája, a 8 hónapos Searyl Atli lehet az első olyan kicsi, akinek a neméhez “U” betűt írnak.

Az U az “undertermined” vagy az “unassigned” kifejezéseket jelölheti, amelyek meg nem határozottat vagy hozzá nem rendeltet jelent.

Igaz, a siker egyelőre csak részleges, mivel az U betű nem a gyermek személyazonosító okmányába került bele, csak az egészségbiztosítási kártyájára. Azonban már ez is hatalmas előrelépés, mivel így is egy hivatalos iraton szerepel az, hogy a baba se nem nő, se nem férfi.

A szülő elmondta, hogy egészen addig szeretné fenntartani ezt a helyzetet, amíg a gyermek saját maga el nem tudja majd dönteni, hogy melyik nemet szeretné választani.

Megpróbálom neki a legjobbat adni, szeretetben nevelni úgy, hogy nem kényszerítem bele sem a női, sem a férfi szerepekbe.

Mondja Doty, aki itt még nem állna meg. A transz szülő azt is szeretné elérni, hogy a gyermeke tavaly novemberben kiadott anyakönyvi kivonatában is U betű szerepeljen, vagyis hivataolsan is legyen nem nélküli.

