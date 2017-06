Oroszország felfüggeszti a befizetéseit az Európa Tanácsnak

Oroszország felfüggesztette az Európa Tanácsnak (ET) szánt idei befizetéseit – jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Thorbjorn Jagland ET-főtitkárral folytatott pénteki telefonbeszélgetésében.

Az orosz külügyi tárca szerint Lavrov azt is közölte az ET-főtitkárral, hogy a befizetéseket addig nem indítják újra, amíg nem állítják helyre teljes mértékben az orosz delegáció jogait az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésénél.

Miután Oroszország 2014 márciusában elcsatolta a Krím félszigetet Ukrajnától, az ET határozattal megvonta a parlamenti közgyűlésbe delegált orosz képviselőktől a szavazati jogot, illetve az ET intézményeiben és választási megfigyelő misszióiban való részvétel jogát is.