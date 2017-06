A Harry Potternél sokkal többet köszönhetünk J. K. Rowlingnak

Fontos évfordulót ünnepelnek ma világszerte a Harry Potter rajongói, ugyanis húsz éve, 1997. június 26-án jelent meg először a sorozat első része, a Harry Potter és a bölcsek köve. Ennek örömére a Facebook is megajándékozta a rajongókat, ugyanis ha bárki kiírja az üzenőfalára vagy egy hozzászólásba a Roxfort-házak angol nevét (Slytherin, Hufflepuff, Gryffindor, Ravenclaw), vagy egyszerűen csak annyit, hogy Harry Potter, akkor nem mindennapi varázslat vár rá.

Szinte hihetetlen, hogy már 20 év eltelt az első Harry Potter-könyv megjelenése óta, de igazán nem lehet azt mondani, hogy az írónő az elképesztően népszerű könyvsorozaton kívül semmi mással nem örvendeztette volna meg a világot. J. K. Rowling ugyanis nem a nyilvánosság elől elvonulva alkot, hanem mindenről van véleménye, követi, mi történik körülötte, és nem rejti véka alá véleményét. Ha a Twitterről van szó, a legtöbben valószínűleg Donald Trumpra asszociálnak mint leglelkesebb használó, pedig

ha a közösségi oldal választhatna magának királynőt, az minden bizonnyal J. K. Rowling lenne.

A táblázat, ami segített Rowlingnak a Harry Potter-univerzum megszületésében Egy könyvsorozatot megírni óriási munka – figyelni kell a sokszor több szálon futó cselekményre, az egész sornyi szereplő sorsának alakulására, fejlődésére, és még ezernyi más dologra.

Az írónő már majdnem 11 millió twitteres követővel rendelkezik, nem véletlenül. Ha belenézünk Rowling tweetjeibe, rengeteg témát találunk, közéleti aktualitásoktól kezdve a politikán át a könnyed szórakozásig. Ő is tudja, nem kell mindig komolynak maradni, tökéletes példa erre, hogy gond nélkül retweetelte a múlt hét péntek legvirálisabb videós tartalmát: a Flashdance zenéjére egy kádban táncoló gorillát.

Azért a vicces videóknál sokkal gyakrabban fordulnak elő nála az aktuális hírekhez kapcsolódó erős kiállások. Miután múlt hét hétfőn egy londoni mecset tagjai közé hajtott egy furgon, rögtön központi téma lett, mennyivel gyakrabban történnek muszlimok elleni támadások az utóbbi időben. Rowling is erre mutatott rá az alábbi két tweetjével, az elsőben egy brit bevándorlásellenes és Brexit-párti újságírónő, Katie Hopkins tweetjét emelte ki. Az újságírónő a manchesteri terrortámadás után nem sokkal arról írt, hogy a nyugati férfiaknak ki kellene állniuk a feleségeik, lányaik és fiaik érdekében.

Ugyanebben a témában a másik poszt Nigel Farage-nak, a Brexit-kampány egyik arcának szólt, aki a londoni támadás után nem a részvétnyilvánítással volt elfoglalva, hanem inkább azt írta Twitteren, hogy ettől a támadástól „még rosszabbra fordulnak majd a dolgok”.

Nem ez volt az első alkalom, hogy Rowlingot is megrendítették egy terrortámadás körüli történések. Az ötven áldozatot követelő orlandói mészárlás egyik áldozatát ugyanis az írónő személyesen ismerte, a 22 éves fiú a Universal stúdiónál dolgozott, ahol a varázslós sorozatot gyártották. „Nem tudom abbahagyni a sírást”, írta akkor.

Luis Vielma worked on the Harry Potter ride at Universal. He was 22 years old. I can't stop crying. #Orlando pic.twitter.com/Nz2ZCWxNsS — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 13, 2016

Rowling és az amerikai elnök közötti fegyverkezésről külön disszertációt lehetne írni, hiszen az írónő már az elnökválasztási kampány hajnalán hangot adott ellenérzéseinek az akkor még csak elnökjelölt-jelöltként megjelenő Trump iránt. Az írónő azóta sem szimpatizál az amerikai elnökkel, sőt. Legutóbb akkor szakadt el nála a cérna, amikor Donald Trump teljesen értelmetlenül ment neki Sadiq Khan polgármesternek a londoni terrortámadás után.

Ezt hívják vezetésnek, Donald. A terroristák halottak voltak nyolc perccel azután, hogy a rendőrséget értesítették. Majd szólunk, ha szükségünk lesz ilyen vészmadárkodásra

– üzente Rowling az amerikai elnöknek.

It's called 'leadership', Donald. The terrorists were dead 8 minutes after police got the call. If we need an alarmist blowhard, we'll call. https://t.co/NUiy9j4fBt — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 4, 2017

És ki gondolta volna, de még a magyar miniszterelnök is feltűnik a Harry Potter szerzőjének egy tweetjében? Rowling figyelmét sem kerülte el, amikor Trump a NATO-csúcson félrelökte a montenegrói kormányfőt, az írónő pedig elég lekicsinylően nyilatkozott az amerikai elnökről.

Azért ha kell, Rowling minden további nélkül a politikusok védelmére kell. Nemrég egy követője – akit egyébként okosnak és viccesnek tartott addig – leribancozta Theresa May brit miniszterelnököt. Az írónő ezek után úgy döntött, és ezt persze jelezte is, nem követi tovább a férfit. Elég jól mutatja, az írónő mennyire a hatása alá került a történteknek, hogy 14 posztot szentelt a témának, az pedig már sokszor kiderült, hogy nem jó ötlet rossz viszonyt ápolni vele.

Just unfollowed a man whom I thought was smart and funny, because he called Theresa May a whore. 1/14 — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 9, 2017

Viszont, mint írtuk, szó sincs arról, hogy Rowling csak aktuálpolitikai témákban adna hangot véleményének. Még két évvel ezelőtt Serena Williams fotójának láttán egy követője úgy gondolta, hogy a teniszezőnő sikerének egyik oka, hogy „úgy ki van gyúrva, mint egy férfi”. Rowlingnak több sem kellett, azonnal visszavágott, mondván:

Persze, a férjem pont így néz ki egy ilyen ruhában. Idióta vagy.

.@diegtristan8 "she is built like a man". Yeah, my husband looks just like this in a dress. You're an idiot. pic.twitter.com/BCvT10MYkI — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 11, 2015

Egy másik alkalommal egy rajongója megköszönte az írónőnek a Harry Potter-sorozatot, de nem hagyta nyugodni, hogy Dumbledore miért meleg, mert „ő sosem látta annak”. Rowling elég adekvát magyarázattal állt elő: „talán azért, mert a melegek is úgy néznek ki, mint… az emberek?”.

Aztán persze vannak napok, amikor Rowling számára sem jön az ihlet, és pontosan úgy érzi magát, mint bármelyikünk egy átlagos hétfőn, amikor úgy tűnik, a világ összes kávéja sem elég az életben maradáshoz.

A június 26-i nagy évfordulóról természetesen maga Rowling is megemlékezett, azt írta:

20 évvel ezelőtt megnyílt az a világ mások előtt, amiben eddig egyedül éltem. Csodálatos volt, köszönöm nektek.

20 years ago today a world that I had lived in alone was suddenly open to others. It's been wonderful. Thank you.#HarryPotter20 — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 26, 2017