Még 120 embert keresnek a gigantikus földcsuszamlás után

Földcsuszamlás temethetett be száz embert Kínában

Súlyos katasztrófa történt szombaton Kína délnyugati részén, Szecsuán tartományban: egy földcsuszamlás lerombolta Hszinmo falut – írja a BBC News. Az eset helyi idő szerint hajnali 6-kor történt, egy komplett hegyoldal zúdult a községre.

40 otthont lerombolt a köves áradat, 120 embert eltűntként tartanak nyilván a hatóságok.

Eddig 15 holttestet találtak a folyamatosan dolgozó mentőcsapatok, akiket Hszi Csinping kínai elnök is megdicsért. Egy párt és babájukat sikerült élve kimenteni és kórházba szállítani a helyi hatóságok szerint. A pár egyik tagja, Csiao Dasüaj elmondta, a gyerekük ébresztette fel őket, kimentek a ház ajtajához, és a lezúduló víz magával vitte őket.

A hegyomlás más problémát is okoz: két kilométer hosszan elzárta egy folyó útját. A rendőrség szerint egyébként a kipusztított növényzet, vagyis annak hiánya fokozta a katasztrófát, ami a rengeteg eső miatt következett be. A környező utakat amúgy lezárták, csak a mentőcsapatok járműveit engedik be.

A BBC megemlíti, hogy Kína hegyvidéki területein gyakoriak a földcsuszamlások. Sok ilyen történt Szecsuánban a 2008-as, 87 ezer halottat követelő földrengéskor. Most csak Maohszian megyében 37 turista halt meg, amikor egy földrengés után egy hegyomlás betemette a buszukat.