Trump: Nincs semmilyen hangfelvétel

Kínos helyzetbe hozta magát Donald Trump amerikai elnök májusban, amikor a kirúgott FBI-igazgatónak, James Comey-nak üzent egy tweettel, amiben azt írta, Comey remélheti, hogy a beszélgetéseiket nem vette fel senki. Mindenki azt szűrte le egyből, hogy a Trump-Comey-beszélgetésekről kell lenniük hangfelvételeknek. Trump frissiben tweetelt csütörtökön, azt írta, nem volt és nem is lesz ilyen felvétele.

…whether there are "tapes" or recordings of my conversations with James Comey, but I did not make, and do not have, any such recordings.

